Sonia Bruganelli frecciata a Chiara Ferragni/ “La beneficenza si fa in silenzio”

Sonia Bruganelli contro la beneficenza di Chiara Ferragni: l’attacco

Chiara Ferragni, qualche giorno fa, ha annunciato che tutto il ricavato delle sue serate al Festival di Sanremo 2023 sarà devoluto a un’associazione che lotta contro la violenza sulle donne. In merito a questo, Sonia Bruganelli svela cosa pensa della mossa dell’influencer.

Ai microfoni de Il Messaggero, Sonia Bruganelli dichiara: “Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose ( la beneficenza) si fanno in silenzio“. Sulla scia dell’opinionista, anche Selvaggia Lucarelli ha attaccato Chiara Ferragni: “Come avevo ampiamente anticipato, la mossa sarebbe stata non rispondere sulla finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventarsi una bella donazione da sbandierare pubblicamente. Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci“.

Sonia Bruganelli: “Guadagno come un calciatore di serie B”

Dopo aver attaccato Chiara Ferragni e il suo modo di ostentare la beneficenza, Sonia Bruganelli rivela quanto guadagna. Ai microfoni de Il Messaggero, l’opinionista confessa: “Al massimo quanto un calciato-re di Serie B, anche se poi spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo. Scherzo. Ahahahahaha“.

L’imprenditrice svela se ci sia qualcosa che vuole fare assolutamente prima dei 50 anni: “Oddio, no. E poi temo la vecchiaia come la morte, nonostante i tanti segnali ricevuti. Deve sape-re che io fin da piccola faccio sogni premonitori. A volte prima di svegliarmi sento carezze e voci. Poco fa ho sentito una donna dirmi: “Maria Pia è incinta”. Mi sveglio, chiamo quest’amica, le dico tutto, e lei mi fa: “Sei una strega…”.

