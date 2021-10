Sonia Bruganelli, frecciatina a Magalli/ “Pare che non lo intervistassero da tempo”

Nuovo capitolo della diatriba scatenata dalla foto che Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli hanno fatto insieme dopo essersi incontrati in un ristorante. Una foto che aveva scatenato la reazione di Adriana Volpe che aveva considerato il tutto una provocazione nei suoi confronti. Giancarlo Magalli, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, a Silvia Toffanin, ha raccontato la propria versione dei fatti: “E’ stata una provocazione e lo sapevamo!”.

La replica di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere ed è arrivata nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021. Prima di concentrarsi sulle dinamiche della casa e di ciò che è accaduto tra i concorrenti nel corso della settimana, Alfonso Signorini si è occupato nuovamente del rapporto tra le sue opinioniste con Sonia Bruganelli che, in diretta, ha risposto a Magalli lanciando a sua volta una frecciatina.

Sonia Bruganelli replica a Giancarlo Magalli

Le dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Magalli non sono affatto piaciute a Sonia Bruganelli che, dallo studio del Grande Fratello Vip 2021, ha risposto lanciando una frecciatina al conduttore Rai. “Magalli aveva effettivamente questa intenzione della provocazione. E credo anche che avendo visto tutto questo clamore, dice: ‘sono l’unico che non ci guadagna?’. È andato a Verissimo… mi sembra che Magalli non lo intervistassero da tanto tempo“, ha detto la moglie di Paolo Bonolis.

