Sonia Bruganelli, frecciatina a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?/ “A pensar male…”

Sonia Bruganelli contro Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

Sonia Bruganelli lancia una frecciatina ad Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Dopo essere stata assente per due puntate, la Bruganelli è tornata ad occupare la poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della 27esima puntata e, questa sera, nel corso della nuova puntata, commenterà il flirt tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a cui, su Twitter, pare abbia lanciato una frecciatina. Negli scorsi giorni, dopo aver ricevuto il due di picche da Luca Onestini, non intenzionato ad avere una storia con lei, Oriana Marzoli si è avvicinata nuovamente a Daniele Dal Moro con cui, oltre ad aver dormito insieme, c’è stato un avvicinamento importante.

Tra Daniele e Oriana ci sono stati dei baci che, tuttavia, per il momento, non hanno avuto un seguito. Sono diversi, infatti, i punti interrogativi intorno al rapporto tra i due, in primis la scarsa fiducia di Daniele in Oriana. Pur ammettendo un interesse nei confronti dell’influencer, Daniele ha ammesso di non gradire affatto l’atteggiamento di Oriana che, dopo la fine del flirt con Antonino Spinalbese, si è avvicinata a Luca Onestini per poi dedicarsi al loro rapporto. Ad avere dubbi sugli Oriele, come li chiamano i fan, è proprio Sonia Bruganelli.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di avere poca simpatia nei confronti di Oriana Marzoli che ha criticato durante il flirt con Antonino Spinalbese non condividendo il suo modo di fare. Dopo il riavvicinamento tra Oriana e Daniele Dal Moro, su Twitter, è apparso un tweet della moglie di Paolo Bonolis che, secondo il popolo del web, potrebbe essere una frecciatina nei confronti di quella che potrebbe essere la nuova coppia del reality.

“A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca…”, ha scritto la Bruganelli aggiungendo l’hashtag #gfvip. Cosa accadrà questa sera? La Bruganelli criticherà sia Oriana che Daniele o le sue parole saranno rivolte soprattutto alla Marzoli?

A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca… 😜🫢 #gfvip — sonia bruganelli (@SBruganelli) January 15, 2023













