Sonia Bruganelli, frecciatina al Grande Fratello 2023/ “Mi dispiace non essere lí..”

Grande fratello 2023, Sonia Bruganelli si pronuncia sul caso Massimiliano Varrese

L’opinionista uscente del reality show nella Casa, Sonia Bruganelli, rompe il silenzio social sul Grande Fratello 2023, in una dichiarazione piuttosto pungente, che menziona il gioco coinvolgendo in primis il gieffino Massimiliano Varrese. L’inquilino nella Casa, tra i vip insieme ai nip concorrenti al reality show sulla convivenza forzata, é al centro di una polemica esplosa online. Quella che vede gli utenti attivi sui social dividersi, nell’opinione generale, a fronte di una confidenza intimista. Le dichiarazioni finite al centro del caso sono estrapolate da una confidenza dell’attore fatta al Grande Fratello 2023, in particolare alla compagna di gioco Fiordaliso rispetto alle dinamiche nel reality, senza risparmiare tra le mention la “leadership” della competitor coinquilina e collega attrice, Beatrice Luzzi, e l’ormai ex gieffina Heidi Baci, reduce dal ritiro.

Sonia Bruganelli affonda Massimiliano Varrese

“Eccomi, queste sono le frasi per cui mi dispiace non essere lì in studio”, é il messaggio sibillino che Sonia Bruganelli rilascia a corredo di un post sui social che riprende la dichiarazione di Massimiliano Varrese finita al centro della polemica del momento: “Mi ama, sono il suo tipo peró non lo ammette … Odia la figura maschile “.

E il riferimento delle parole incriminate dell’attore é all’attrice vip Beatrice Luzzi, che da settimane é eletta come la preferita dell’occhio pubblico tra i nominati alle prove televoto al rischio eliminazione dal Grande fratello 2023. Il gesto di rottura nel silenzio social sul reality show in corso da parte di Sonia Bruganelli, che figurava nello studio del format alla scorsa edizione di Grande fratello vip 7, viene ora visto dai segnalatori online come un attacco a Massimiliano Varrese e al contempo una frecciatina pungente alla produzione di Grande fratello 2023. In particolare a chi ora sostituisce l’ex lady Bonolis nel ruolo di opinionista, Cesara Buonamici. Se potesse essere ancora sulla poltrona nel ruolo per cui ha abdicato in favore della giornalista e mezzo busto del TG5, insomma, l’ex moglie di Paolo Bonolis attaccherebbe di certo l’attore antagonista nel reality avverso alla leadership di Beatrice Luzzi.

Per Sonia Bruganelli, quindi, come attenziona il web in una serie di stati social del caso, perlopiù di consenso in favore di lei, Massimiliano Varrese può dirsi il papabile candidato al titolo di eliminato, al Grande Fratello 2023.

















