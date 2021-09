Sonia Bruganelli/ La proposta: “Forse dovrei condurre Sanremo…”

Sonia Bruganelli ospite a Verissimo

Sonia Bruganelli è l’imprenditrice nota ai più come la moglie di Paolo Bonolis. Oggi Sonia sarà ospite di Verissimo per parlare della sua esperienza da opinionista del Grande Fratello Vip, il reality show in cui è chiamata ad affiancare un altro volto noto della televisione, la conduttrice Adriana Volpe.

Ex modella di fotoromanzi e produttrice televisiva, Sonia ha conosciuto Paolo nel 1997 e con lui ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Dei tre, Silvia ha avuto una serie di problemi di salute insorti già al momento della nascita, come gli stessi genitori hanno raccontato in diverse interviste rilasciate in questi anni.

Fino a poco tempo fa, Sonia Bruganelli non aveva mai avuto un ruolo stabile in televisione. Sui social network, invece, l’imprenditrice è sempre stata abbastanza attiva, tanto che in passato diversi suoi post hanno suscitato delle polemiche per cui ancora oggi il pubblico la ricorda. Sonia, infatti, è stata giudicata ‘snob’ a partire soprattutto dalle foto del jet privato che condivide con Paolo e con i suoi figli.

Lei si giustifica dicendo che è un modo per rendere la vita più semplice a Silvia, considerando che loro viaggiano molto, ma ciò non basta a sottrarla dal mirino degli hater. A proposito della sua fama, Tvblog ha pubblicato qualche giorno fa sul suo account Instagram una storia ‘scherzosa’ che la riguarda. In risposta alla domanda di un follower, “Cosa pensi di Sonia Bruganelli?”, Tvblog scrive: “Forse è troppo per il pubblico di Canale 5”. Probabilmente si tratta di un’espressione sarcastica, che lei commenta così riportando lo scambio sul suo profilo: “Penso anche io che dovrei condurre il festival di Sanremo per fare un po’ di gavetta…”. E giù risate sotto forma di emoticon.

