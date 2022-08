Sonia Bruganelli “lite tra Scotti e Paolo Bonolis? Cavolate!”/ Ecco la verità

Lite tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti: i presunti motivi della discordia tra i due

Secondo alcuni rumor che circolano sul web in queste ore tra Paolo Bonolis, marito di Sonia Bruganelli, e Gerry Scotti ci sarebbe della tensione. L’indiscrezione parla di una lite tra i due conduttori scoppiata perchè Mediaset avrebbe scelto di iniziare a settembre con Caduta Libera piuttosto che Avanti un Altro. La scelta dell’emittente avrebbe fatto infuriare Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli "Carta bloccata, ho sei conti correnti e non ricordo il pin"/ Ira del web:"Non si vergogna?"

Su AnticipazioniTV si legge: “Il pomo della discordia, stando alle parole degli esperti, sarebbe l’inizio della nuova stagione televisiva. Gli autori avrebbero deciso, infatti, di partire con Gerry e il suo game show. Una situazione che avrebbe fatto storcere il naso al collega romano che, per tutta l’estate, si è dovuto accontentare solo delle repliche del suo programma. In virtù di ciò, si spiega che Bonolis avrebbe preferito iniziare per primo, visto che la sua stagione di format sarebbe stata già registrata in buona parte.”

Adriana Volpe: "Sonia Bruganelli al GF Vip 7? Basita dalla sua incoerenza"/ "Pare abbia fatto carte false…"

Sonia Bruganelli fa chiarezza sulla presunta lite tra Bonolis e Scotti

Sonia Bruganelli, dopo i rumor sulla presunta lite tra Bonolis e Scotti, interviene sulla questione per fare chiarezza. L’ex opinionista risponde sotto al post sopracitato con moltissime emoticon che ridono e poi dichiara. “Ormai chiunque può svegliarsi la mattina e sparare cavolate a piacimento“.

Dunque, sembra proprio che la notizia sulla maretta tra i due conduttori a causa di Mediaset, sia semplicemente una fake news orchestrata a dovere. Nulla di vero, secondo quanto rivelato da Sonia Bruganelli, tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti il rapporto è tranquillo e non ci sono liti in corso. Nessuna dichiarazione, invece, arriva da parte dei diretti interessati che sembra abbiano deciso di ignorare totalmente la faccenda. Intanto Sonia Bruganelli si prepara a ricoprire il ruolo d‘opinionista al GF Vip 7 per la seconda volta, al fianco di Orietta Berti.

ADRIANA VOLPE "SONIA BRUGANELLI? C'È CHI VA AVANTI PERCHÈ HA SANTI PROTETTORI"/ Lei replica e se la ride!

© RIPRODUZIONE RISERVATA