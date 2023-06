Sonia Bruganelli pagata per l’intervista sulla rottura con Bonolis?/ Lei tuona: “Nessun euro si è aggiunto”

Sonia Bruganelli risponde alle critiche dopo l’intervista a Vanity Fair: “Nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”

Attraverso un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno dichiarato ufficialmente che il loro matrimonio è terminato. I due si sono quindi lasciati, ma hanno rivelato come siano più uniti di prima perché il sentimento tra loro è ancora forte. A tal proposito, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno aggiunto che, anche per il bene dei figli, continueranno ad essere dei genitori esemplari ed effettuare le vacanze tutti insieme. Le dichiarazioni rilasciate dal conduttore e dall’opinionista del Grande Fratello Vip hanno però suscitato alcune polemiche. Infatti, un po’ di tempo fa Dagospia aveva dato notizia della loro rottura. Ma Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano replicato con un video negando tutto e considerando il tabloid “sito di fregnacce”. Proprio Sonia e Paolo hanno spiegato nell’intervista di aver a suo tempo negato la fine della storia proprio per salvaguardare i figli e perché volevano raccontare tutto con i loro tempi.

Ma le critiche non sono terminate perché alcuni utenti sul web hanno accusato l’ormai ex coppia di aver preso un compenso per l’intervista rilasciata al magazine. A questo, quindi, ha risposto proprio la stessa Sonia sui social: “Per chiarezza, nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai”

La notizia della separazione fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis era stata smentita con un video in piscina che li ritraeva insieme: “Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico? Anche perché ce l’hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia“. Dal canto suo Bonolis dichiarava “Non perdete mai le informazioni di questi siti… fatevi sempre la vita de”gli altri”, mentre la moglie aggiungeva: “A oggi non c’è una conferma, non c’è una smentita, non c’è niente”, con il conduttore che concludeva così “Fatevi i ca**i vostri”.

A distanza di neanche due mesi è arrivato l’annuncio ufficiale con la coverstory di Vanity Fair:” Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, hanno così affermato, confermando i rumors che si inseguivano da tempo.











