Sonia Bruganelli “Paolo Bonolis non può cacciarmi di casa”/ “Mi sono intestata tutto”

Anche Sonia Bruganelli, che è una donna a cui le parole non mancano mai, è rimasta perplessa di fronte alla rottura tra Attilio Romita e Mimma Fusco. L’opinionista del Grande Fratello Vip prima ha commentato la vicenda che vede suo malgrado protagonista il giornalista e concorrente, poi se ne è uscita con un aneddoto personale sul marito Paolo Bonolis per sdrammatizzare la situazione.

“Non so se mi sconvolge più quello che ha fatto Mimma o come ha reagito lui. Comunque lei, devo dire la verità, se davvero è così decisa per quello che ha fatto lui… è un po’ particolare come situazione. Mi sembra davvero tanto, ma anche lui che non prende e se ne va…”, ha dichiarato Sonia Bruganelli ad Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli e la battuta su Paolo Bonolis e le loro case

A questo punto si arriva al retroscena con battuta di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022 sul marito Paolo Bonolis. “È strano, è come se entrambi si conoscessero e forse lei ha visto qualcosa che non lei piace e lui è stupito ma neanche tanto. A me se mi dicesse una cosa del genere… vabbè, a parte che non può farlo”, ha scherzato l’opinionista. Alfonso Signorini è scoppiato a ridere e l’ha provocata: “Ti sei tutelata”. Sonia Bruganelli allora ha spiegato: “Mi sono intestata tutto”. Il conduttore allora l’ha incalzata: “Avresti più appartamenti dove andare”. Allora l’opinionista ha controbattuto: “Gli direi ‘ma stai scherzando?’, adesso esco lo vado a mena’ e torno”.

