Sonia Bruganelli “pazza” di Pietro all’Isola dei Famosi 2024/ “Bisogna amarlo per com’è”, ma Maltese stronca!

Sonia Bruganelli difende Pietro Fanelli: “Bisogna amarlo per come è“

Pietro Fanelli è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati di questi primi giorni di Isola dei Famosi 2024. Il naufrago ‘Nip’ si è fatto sin da subito conoscere come “poeta” per il suo spirito libero e la sua personale visione della vita ma, scontrandosi con la realtà dei fatti, è finito al centro delle critiche di alcuni compagni di viaggio. Peppe Di Napoli e Khady Gueye, in particolare, lo hanno accusato di essere poco collaborativo nelle attività quotidiane, oltre a definirlo a tratti arrogante.

Sonia Bruganelli ha tuttavia una visione differente delle cose e, nel corso della puntata di questa sera, in cui si è affrontato l’argomento, ha preso le difese del ragazzo: “Credo che Pietro bisogna amarlo per come è, non si può aspettare che lui improvvisamente si metta a spaccare i cocchi e cercare il pesce. Lui è venuto lì per coltivare se stesso, per cui ognuno faccia il suo“. Poi, rivolgendosi agli altri naufraghi ‘Nip’, fa loro notare: “Peppe, a onor del vero Pietro ad oggi ha costruito due cose, voi vi siete dannati ma non avete né acceso il fuoco né pescato. Alla fine cerchiamo di venirci incontro, non andategli contro“.

Tuttavia ad avere un giudizio differente in studio è Dario Maltese. L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024 ha infatti stuzzicato Pietro Fanelli: “Allora ha sbagliato trasmissione“. Sonia Bruganelli però ha solo parole d’elogio per il ragazzo: “Pietro è molto bello secondo me, adesso pian piano, se resisterà, inizierà anche lui“. Il giornalista però spiega che, essendo questo un reality molto impegnativo, tutti devono essere collaborativi: “Se accetta di partecipare a un gioco come questo, deve mettersi in gioco“.

Dopo il breve scambio di vedute in studio, la Bruganelli smorza le tensioni con una battuta rivolta a Fanelli: “Comunque se cerca una mecenate, mi propongo. Vai avanti così Pietro“. Anche Maltese tenta di riportare calma ed equilibrio in puntata, rivolgendo un consiglio al naufrago: “Il mio consiglio è di trovare un piccolo compromesso tra il tuo essere spirito libero, una cosa meravigliosa, e l’andare incontro ai tuoi compagni di viaggio. Lo dico per te“.











