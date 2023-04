Sonia Bruganelli, rumor sul divorzio da Bonolis/ “Questioni economiche? Smettetela”

Sonia Bruganelli e il vero motivo della smentita sul divorzio: Le ipotesi

Il gossip sulla presunta separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continua a far parlare di sé. A lanciare lo scoop ci ha pensato per primo Dagospia, smentito prontamente dalla coppia con un video su Instagram che li ritrae insieme sorridenti.

Nonostante la smentita, però, il settimanale Oggi ha ipotizzato il motivo per cui Sonia Bruganelli e Bonolis non vorrebbero diffondere le voci sul divorzio. “I diretti interessati smentiscono con forza, ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso” si legge sul giornale. Dunque, la coppia non divorzierebbe solo per tenere a bada le finanze ma il loro rapporto sentimentale sarebbe ormai al capolinea: “Si vogliono bene ma non è più amore” si legge.

Sonia Bruganelli replica al gossip sul divorzio dal marito: le sue parole

Sonia Bruganelli, venuta a sapere delle ultime ipotesi in merito al presunto divorzio dal marito Bonolis, si è infuriata. L’opinionista, stanca delle continue illazioni sul suo matrimonio, ha deciso di replicare in modo piccato sui social contro l’opinione pubblica e le ipotesi della stampa.

“Smentito il divorzio solo per questioni economiche” si legge su alcune testate e Sonia Bruganelli interviene prontamente: “Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche“. In molti pensano che la coppia stia coprendo tutto per non “rimetterci” economicamente, ciò nonostante l’opinionista continua ad opporsi ai rumor sulla separazione dal marito alimentata dalla convinzione che i due non dormano più insieme e vivano in case separate. Qualcuno ha fatto spesso riferimento anche al caso Blasi-Totti in cui la conduttrice aveva fermamente negato fino all’ultimo la crisi, confermata poi da un comunicato disgiunto.

