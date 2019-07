Sonia Bruganelli smaschera l’hater/ Foto “Dice che mia figlia malata è inquietante!”

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ancora al centro dell’attenzione. Questa volta però non hanno nulla a che fare le polemiche per i suoi post per i quali è spesso accusata di ostentare ricchezza, facendo per questo incetta di critiche. La Bruganelli, infatti, nelle passate ore ha postato una nuova foto su Instagram pubblicando nome, cognome e soprattutto foto di uno dei suoi tanti hater. A differenza di coloro che spesso e volentieri le riservano critiche più o meno discutibili, l’uomo in questione, tal Vito, avrebbe preso di mira non tanto l’imprenditrice quanto sua figlia Silvia, minorenne. “Questo è il signor…. che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto”, ha scritto, senza trattenere la sua rabbia. Questa volta, dunque, la moglie di Bonolis non è riuscita affatto ad usare la sua consueta ironia e, da mamma ferita e vogliosa di difendere la sua cucciola, ha tirato fuori gli artigli in difesa della piccola Silvia, La ragazzina, come spiegò la stessa Bruganelli in una intervista a Gente, dopo la nascita fu sottoposta ad un intervento al cuore ma il post operatorio fu particolarmente delicato e problematico poichè “la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita”. Ancora oggi, la piccola è sottoposta a costanti cure.

SONIA BRUGANELLI CONTRO L’HATER: ARRIVANO LE SCUSE

Di fronte quindi a commenti di quel tenore, mamma Sonia Bruganelli non se l’è sentita di passarci su. Il post-denuncia della donna contro il suo hater ha ottenuto nel giro di poco tempo l’effetto desiderato poichè, sentendosi chiamato in causa e soprattutto smascherato, l’uomo autore dell’insulto alla figlia 16enne si è scusato: “Buongiorno Sonia per quello che può valere ti pongo le mie più sentite scuse. Ma ti prego di credermi che il mio intento non era assolutamente offensivo o denigratorio. Ad ogni modo, sono inquieto e rattristato per lo spiacevole episodio”, ha scritto. La moglie di Paolo Bonolis, per correttezza, ha deciso di portare anche la replica dell’hater: “Apprezzo le tue scuse, quando ci si mette la faccia le cose sono un po’ diverse”. Ecco le parole dell’odiatore pentito: “”Da tanto tempo segue Sonia su Instagram con simpatia, apprezzando particolarmente il suo lato ironico. Il mio commento oggetto di “attacchi fuori luogo” NON aveva alcuna intenzione di essere offensivo ma solo ed unicamente ironico. Ad ogni modo, chiedo scusa alla signora Sonia, pur ribadendo nuovamente che il mio voleva essere solo un commento dissacrante, ma visto le circostanze, che non conoscevo, potevo risparmiarmelo”. Ora l’augurio è che da questa vicenda possano prendere esempio anche gli altri (troppi) odiatori presenti sui social e trasformarsi poco alla volta da leoni ad agnellini da tastiera.





© RIPRODUZIONE RISERVATA