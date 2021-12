Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi, ex di Bonolis/ La vendetta di Signorini?

Nella puntata in diretta del 3 gennaio 2022 Sonia Bruganelli non sarà presente come opinionista durante la diretta del Grande Fratello Vip 2021. La sua assenza non è una ripicca nei confronti del presentatore, Alfonso Signorini, con il quale qualche tempo fa ha avuto una forte discussione durante la diretta dello show. L’opinionista non potrà essere in studio semplicemente perché sarà impegnata con la sua famiglia per il Capodanno.

A sostituire Sonia Bruganelli durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 del 3 gennaio sarà Laura Freddi, ex fidanzata di Bonolis, ed ecco che la vendetta di Alfonso Signorini verrà servita fredda alla donna. Durante la puntata del 3 gennaio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 potrebbero accadere molti colpi di scena: oltre all’ingresso di Kabir Bedi potrebbe fare il suo ingresso nella casa anche Delia Duran. La notizia è ancora in attesa di conferma anche se al momento la donna sarebbe in isolamento per poter accedere al reality show.

Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Paolo Bonolis

Chissà come avrà reagito Sonia Bruganelli alla notizia della sua sostituzione con Laura Freddi e se al suo ritorno cercherà di vendicarsi nei confronti di Alfonso Signorini oppure farà finta di nulla. Laura Freddi e Paolo Bonolis hanno vissuto una lunga storia importante tra il 1990 e il 1995 durante la produzione di Non è la Rai.

La relazione tra Laura Freddi e Paolo Bonolis finì non per una questione d’amore, come la donna ha più volte dichiarato in merito alla conclusione dell’amore con il conduttore. Chissà se Sonia Bruganelli accoglierà di buon grado questa sostituzione forte dell’affetto con Bonolis oppure reagirà alle provocazioni di Alfonso Signorini.

