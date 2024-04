Sonia Bruganelli “Tensioni con Dario Maltese all’Isola dei famosi 2024? La verità è un’altra”/ Silenzio rotto

Isola dei famosi 2024, Sonia Bruganelli smentisce l’astio con Dario Maltese: “Siamo diversi ma non ci odiamo”

Sono andate in onda solo tre puntate dell’Isola dei famosi 2024 ma i battibecchi tra i due opinionisti non sono sfuggiti agli occhi attenti dei telespettatori e del popolo del web. Durante la trasmissione Sonia Bruganelli e Dario Maltese si sono lanciati frecciatine e stoccate tanto che si è iniziato a mormorare che tra i due ci fosse dell’astio e delle tensioni. A fare chiarezza e smentire tali voci, di recente, è intervenuta l’opinionista stessa.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese, tensione all'Isola dei Famosi 2024?/ Frecciate in diretta, web impazzito!

Sonia Bruganelli in una diretta su Casa SDL ha rivelato: “Se io e Dario Maltese ci odiamo come scrivono? Sono rimasti ad Adriana Volpe. Lei e Dario sono tanto diversi eh, non li puoi confondere! Ovviamente io e Dario non ci odiamo, siamo diversi, ma ce lo diciamo. Lui è un grillo parlante. Lui pensa di avere dei fan, ma in realtà sono quelli di Adriana Volpe che lo adorano. Un 60% di fan sono suoi, ma il restante 40% sono i fan di Adriana Volpe!” Insomma, smentite le presunte tensioni tra i due opinionisti dell’Isola dei famosi 2024.

Sonia Bruganelli: "Io e Joe Bastianich insieme? Non è abbastanza ricco"/ La stoccata all'Isola dei Famosi!

“Vincitore dell’Isola dei famosi 2024? Ecco chi potrebbe essere”: Sonia Bruganelli si sbilancia

Sempre durante l’Intervista a CasaSDL, Sonia Bruganelli si è sbilanciata su chi potrebbe essere il vincitore dell’Isola dei famosi 2024. Per lei i possibili candidati sono due tra gli uomini più famosi ed apprezzati del reality ed ha definito anche i motivi del trionfo: “Edoardo Stoppa e Samuel Peron mi sembrano stabili emotivamente. E non è un caso che Edoardo sia stato leader la scorsa settimana e ora lo sia Samuel. Il gruppo li sente tanto. Per me uno di loro due può vincere. Però è un reality, può succedere veramente di tutto”.

Sonia Bruganelli nel mirino di Edoardo Tavassi all'Isola dei famosi 2024/ La frecciata non passa inosservata

Spazio ha avuto, infine, anche una sua riflessione su un altro giovane concorrente, Pietro Fanelli: “Sembra che nel momento in cui lui si sente di essere messo in discussione o in difficoltà, attacca. A me fa tenerezza ma spero pure per lui che prenda le misure di quello che è giusto dica o faccia, almeno nel momento in cui è collegato. Sennò sinceramente non lo obbliga nessuno a star lì.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA