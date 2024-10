I veri motivi dietro la rottura tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ecco cosa li ha allontanati

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ormai, non stanno più insieme da almeno un anno e mezzo. Dopo la separazione, la showgirl è stata la prima a voltare pagina, con Angelo Madonia, mentre il conduttore ad oggi sarebbe ancora single. Per quanto riguarda la fine del loro amore, la rottura sarebbe avvenuta senza un vero perché, perlomeno senza un motivo scatenante. “L’amore si trasforma ma spero di ritrovarlo prima possibile”, aveva detto il celebre presentatore dopo aver annunciato l’addio a Sonia. “Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”, aveva sottolineato ironico al Corriere della Sera.

Chi è Angelica Russo, moglie di Gabriele Muccino: carriera e la figlia Penelope/ “L’idea di fare l’attrice…”

A Vanity Fair era invece entrato più nello specifico, spiegando che il sentimento che lo legava a Sonia Bruganelli si era modificato nel corso del tempo; in parole povere non era più lo stesso. Una presa di coscienza che ha trovato concordi entrambi, anche se Paolo ci tiene a spiegare che la decisione di lasciarsi lui l’ha subita, pur condividendola. “Come puoi pretendere che una persona provi per te ciò che non sente più, che sia quella persona che non è più?”, la riflessione toccante di Bonolis.

Elena Sofia Ricci ha un nuovo compagno?/ Presunto flirt con Gabriele Anagni ma arriva la secca smentita

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la decisione di restare uniti per il bene dei figli

Malgrado la separazione, i rapporti sono rimasti ottimi tra i due, senza frecciatine né colpi bassi. Per il bene dei figli, ma anche per l’affetto reciproco, Paolo e Sonia hanno deciso di rimanere uniti, come rivendica orgogliosamente la stessa produttrice.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”, la precisazione della produttrice ,felice e fiera di aver costruito un rapporto maturo e consapevole on il padre dei suoi figli.

Silvia, la malattia della figlia di Sonia Bruganelli e l'operazione post nascita/ Il ricordo choc