Chiara Ferragni a Ballando con le stelle 2024? Milly Carlucci tenta il colpaccio/ “Lavoriamo a tutto campo”

Concorrenti Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci sogna Chiara Ferragni: “Grandissimo personaggio”

Mancano ancora diversi mesi prima dell’inizio della nuova edizione dello show di ballo di Rai1 e Milly Carlucci è già al lavoro per confezionare un cast di concorrenti all’altezza delle aspettative. Sono tanti i nomi che da giorni circolano come Alessandra Amoroso e Big Mamma, Belen Rodriguez e Pierpaolo Spollon passando per Federica Pellegrini e Francesco Paolantoni, si tratta però solo di rumors e nessuna notizia ufficiale. Tuttavia nelle scorse ore la padrona di casa Milly Carlucci incalzata dal Corriere della Sera si è sbilanciata su un nome in particolare quello di Chiara Ferragni.

L’influencer ed imprenditrice digitale da ottobre dell’anno scorso è al centro di polemiche e gossip. Senza scendere troppo nel dettaglio di vicende note è accusata di truffa aggravata per la finta beneficenza del ‘caso Balocco’. Nei mesi successivi poi ha spiazzato tutti la fine del suo matrimonio con Fedez. Insomma avere Chiara Ferragni tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 sarebbe sicuramente un bel colpo ed infatti Milly Carlucci è al lavoro proprio per questo: “Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”.

Giuria di Ballando con le stelle 2024 tutta confermata: da Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith

La nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai Uno da fine settembre. Se per quanto riguarda i concorrenti ci sono solo rumors e nessuna conferma per quanto riguarda la giuria, invece, Milly Carlucci fedele al motto ‘squadra che vince non si cambia’ ha deciso di riconfermarla al completo. “Se è confermata la giuria? Assolutamente sì, la giuria è il punto di forza di “Ballando”, insieme al cast artistico” ha dichiarato la conduttricedurante l’intervista al Corriere della Sera, anticipando quindi la partecipazione di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni allo show. Ed in questo, nella remota possibilità che Chiara Ferragni partecipi a Ballando con le stelle 2024 sarebbe interessante notare cosa accadrebbe con Selvaggia Lucarelli.

La prossima sarà la 19° edizione dello show ed alla conduttrice di Sulmona è stato chiesto quale concorrente in tutte queste edizione le è rimasto nel cuore e lei ha fatto il nome di Gabriel Garko per il carattere e la grinta con qui ha affrontato i due infortuni prima che fosse costretto al ritiro ad un passo della finale: “Tutti fanno sacrifici enormi. Emblematica è la storia di Gabriel Garko, che si è infortunato due volte e avrebbe dovuto ritirarsi. Invece con spirito agonistico e forza coriacea, dopo la rottura del tendine al braccio ha continuato a ballare con l’arto bloccato dal tutore, stringendo i denti è arrivato fino alla semifinale, nonostante si fosse rotto il tensine del polpaccio poiché caricava male il peso sulle gambe.”











