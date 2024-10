LA CONFESSIONE DI SONIA BRUGANELLI A BALLANDO

Duro sfogo, a tratti emozionante, di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle prima di esibirsi: l’ex modella e opinionista di programmi tv ha confessato di percepire un atteggiamento diverso nei suoi confronti da parte degli altri da quando si è separata da Paolo Bonolis.

“Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relazione in maniera diversa, perché ora sono da sola. Prima, anche se ero brutta, la gente se lo faceva andar bene, perché avevo accanto una persona che interessava mantenersi brutta, ora non mi fanno passare più niente“, ha raccontato la Bruganelli, che poi è tornata su questo aspetto al termine della sua performance, quando è stata punzecchiata da Selvaggia Lucarelli nel corso del loro confronto.

“Tu ad esempio hai avuto un atteggiamento carino, dolce e gentile… quando l’hai intervistato… tu mi vedi come la moglie di…“, ha attaccato Sonia Bruganelli.

“NON MI SONO SENTITA ALL’ALTEZZA…”

Nel corso della clip di presentazione della sua esibizione aveva fatto comunque una retromarcia rispetto allo scontro con Selvaggia Lucarelli: “Non ho attaccato solo perché mi sono sentita in difficoltà fisicamente, ma in realtà mi rendo conto che per me è difficile tollerale che i miei massimi sforzi non producano un risultato degno di quello che vorrei, quindi divento brutta, mi vedo brutta, perché non sono all’altezza di alte più brave. Questo è un grande limite che sta venendo fuori. Pensavo di poterlo gestire, ma non l’ho saputo fare“.

L’ex moglie di Paolo Bonolis si è sentita in difficoltà, non solo fisica, e ha compreso di non essere stata brava a gestire questa difficoltà: “L’ho sentita più pungente di quel che era“.