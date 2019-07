Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati?/ L’ex Uomini e Donne: “non mi va..”

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati? La coppia, nata a Uomini e Donne, ha seguito la strada intrapresa da Angela Nasti e Alessio Campoli prima e da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano poi? A scatenare i rumors su una probabile rottura tra i due è stato un post dell’ex corteggiatrice che, su Instagram, ha scritto: “A volte preferisco restare in silenzio” immortalandosi con un dito davanti alla bocca. Un gesto e una dichiarazione che ha immediatamente scatenato la reazione dei fans che, dopo aver seguito il percorso di Sonia e Ivan nel programma di Maria De Filippi, hanno pensato ad una crisi insanabile. Sarà davvero così? A rispondere alle domande dei followers è stata la stessa Sonia che, sommersa dalle domande dei fan, ha deciso di spiegare il senso delle sue parole senza, tuttavia, entrare nei particolari.

Cosciente di aver seminato il panico tra i fans di Uomini e Donne, Sonia Pattarino ha deciso di fornire una spiegazione sui social. Le parole usate dall’ex corteggiatrice, però, non sono servite a zittire i rumors sulla rottura con Ivan Gonzalez. “Riguardo a quella frase e a quel post che ho pubblicato, praticamente ho scatenato il caos” esordisce così Sonia su Stories Instagram. La Pattarino, poi, continua: “Allora, quella frase potrebbe dire tutto e niente. Però è vero anche che se preferisco stare in silenzio è perché non mi va di dire niente”. I fans, però, sono curiosi di sapere se con Ivan le cose vanno bene o se è in corso una piccola crisi sentimentale. Sonia, però, preferisce non soddisfare la curiosità dei followers e lasciarli nell’incertezza. “Se poi dovesse essere come pensate voi lo vedrete col tempo, se non dovesse essere così idem” conclude.





