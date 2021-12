“Sono tua nipote, ricordi?”/ Tiktoker e nonna con demenza si presentano ogni giorno

Tiktoker e nonna con demenza: questo, in estrema sintesi, è il duo che sta facendo letteralmente commuovere il web, con particolare riferimento agli utenti che frequentano la piattaforma di Tik Tok. La ragazza in questione si chiama Rita, in arte Rita Queenj, ha 26 anni ed è di Casalnuovo (Napoli). L’anziana, invece, di nome fa Francesca, e ogni giorno sua nipote si “ripresenta” a lei. Una storia emozionante, racchiusa in alcuni video. In uno di essi, si sente la ragazza dire: “Sono tua nipote, ricordi?”. La nonna, però, reagisce rimanendo di stucco e non capacitandosi di quanto la giovane le sta comunicando.

Tanto che, a un certo punto, la donna le dice: “Tu lavori qui?“. Rita, allora, le spiega: “Io non sto lavorando, tu sei mia nonna. Ricordi?”. L’anziana le risponde: “Io sono tua nonna? Io nonna a te? Ma che, sei scema?”. Soltanto in quel frangente comincia tutto il riassunto della loro parentela: “Tu sei la mamma di mia mamma”. Frasi che scuotono la 93enne, che prova a capire di più e chiede alla nipote se lei abbia anche altre sorelle e, dopo un po’, se sia fidanzata: “Il fidanzato lo dice ‘sposiamoci’?”. Poi, per sicurezza, controlla la mano della ragazza, in cerca di una fede.

TIKTOKER E NONNA CON DEMENZA: “SANGUE DEL MIO SANGUE”

Il profilo di Rita Queenj conta 37 milioni di visualizzazioni totali e ben 700mila follower. Non solo coreografie e balli, ma anche e soprattutto le sue chiacchierate con nonna Francesca, la quale, a sprazzi, riacquista la memoria: c’è un filmato, in particolare, nel quale l’anziana la riconosce e le dimostra tutto il suo affetto dicendole ‘sangue del mio sangue’.

Insomma, un concentrato di tenerezza che rappresenta la summa perfetta di un rapporto d’amore, quello tra una nonna e un/una suo/sua nipote, che va oltre qualsiasi cosa e che nessuno potrà mai veramente scalfire, neppure la malattia, neppure la demenza senile. E la storia di Rita Queenj e dell’anziana signora Francesca non fa che confermare tale assioma.

