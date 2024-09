Sophia Berto, ballerina e nuova maestra di ‘Ballando con le stelle 2024‘ sarà una delle protagoniste della nuova edizione. Diciannovesima edizione e la Berto sarà tra i personaggi di riferimento, nonostante la giovanissima età. Sophia è stata lanciata da questa trasmissione e ora proseguirà la sua avventura, sempre di pari passo con il compagno Nikita Perotti.

La coppia di danza composta da Sophia Berto e dal partner Nikita conquistò la vittoria nel talent dello scorso anno, chiamato ‘Ballerini of the Road’ ed ora avranno l’opportunità di mostrare il proprio talento, stavolta l’uno contro l’altra. Due diciannovenni con la passione per la danza, entrambi nati a Chivasso, un paese in provincia di Torino ed entrambi partiti alla volta di un sogno. Non si conoscono molti dettagli riguardo la vita privata della giovane ballerina, non è partner di vita con Nikita ma i due sono legati da una profonda amicizia.

Sophia Berto è specializzata in danza latino americana, ma non disdegna altre tipologie di ballo ed apprezza anche altri generi come l’hip hop e anche la danza classica. Nonostante la giovane età Sophia è molto riservata, non svela molto della sua vita privata sui social e il suo account Instagram conta poco più di 5000 follower.

Ballando con le Stelle 2014, Sophia Berto e le sue passioni: la ballerina protagonista anche al Giro d’Italia

Sophia ha partecipato – come svelato sui propri social – ai campionati Nazionali italiani e sul proprio account Instagram racconta la sua passione per quello che oramai è diventato il suo lavoro. A Ballando con le Stelle lavorerà insieme alla medaglia d’argento olimpica Tommaso Marini, campione di fioretto e starà a lei insegnarle le proprie abilità. Una ragazza giovane ma già molto decisa e con grande forza di volontà per coltivare la sua passione.

Non si conosce molto della sua vita privata, non sappiamo se ha un compagno di vita o meno, e al momento la ragazza – nata il 17 Maggio – si concentra solo sul suo lavoro. E’ molto legata al suo paese e più volte ha testimoniato affetto verso Chivasso, paesino torinese. L’anno di nascita non è stato reso noto ma visto anche le regole del programma si presume che al momento parliamo di una ragazza di 19 o massimo 20 anni.

Sophia Berto ha già vinto per tre volte i campionati nazionali italiani, è alle prime battute di una carriera che potrebbe essere straordinaria. Milly Carlucci e tutto lo staff Rai ne ha parlato in termini entusiastici ed anche Sophia – intervenuta nelle ultime ore – ha ringraziato per la fiducia nei suoi confronti. Sophia è una grande appassionata di sport e tra le altre cose è stata una delle protagoniste nello show di apertura al Giro d’Italia 2024 dove ha messo ancora una volta in mostra le sue abilità di ballerina.