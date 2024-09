Milly Carlucci: “Ecco come formiamo le coppie a Ballando con le stelle…”

La macchina di Ballando con le stelle 2024 sta per partire e, dato l’hype, ci ha pensato Milly Carlucci in persona a portare le attese ancora più in alto. La padrona di casa ha rilasciato un’ampia intervista per il settimanale Chi dove non solo ha passato in rassegna diversi aspetti del cast – dai concorrenti ai giudici – ma si è lasciata andare anche al giudizio su alcune suggestioni e retroscena emerse nel tempo.

Milly Carlucci: “Mio marito Angelo Donati? Tanti anni fa abbiamo fatto un patto”/ “Difendiamo la famiglia…”

Nel corso delle settimane si è parlato di ‘capricci’ nel cast di Ballando con le stelle 2024; rumor ampiamente smentiti da Milly Carlucci che al settimanale ha aggiunto: “Ho sempre gestito personaggi ‘borderline’? Quando sei qui è perché ti piace quello che facciamo e sai cosa ti aspetta. C’è adrenalina, ma c’è anche il benessere fisico che ti provoca la danza”. A proposito delle liaison che spesso sono nate proprio nel talent, la conduttrice ha spiegato: “La vita è fatta di incontri e, quando formiamo le coppie, cerchiamo personalità compatibili proprio per evitare che litighino. Per ballare insieme devi legare, creare affinità, fare squadra”.

Milly Carlucci: “Blackout in finale di Ballando con le stelle? Momenti difficili”/ “Un concorrente snob…”

Milly Carlucci: “Io a Sanremo? Il problema non è solo salire sul palco, ma…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Milly Carlucci si è espressa anche a proposito della giuria di Ballando con le stelle 2024; immutata nel corso del tempo e delle edizioni nonostante il rincorrersi costante di voci. “Ogni anno si dice che cambia la giuria? Abbiamo trovato una formazione efficace, molto ben equilibrata nella differenza dei caratteri, indipendente e libera. L’armonia è preziosa o anche la disarmonia, è una combinazione di persone che interpretano se stessi”. L’attenzione è poi tornata su alcuni dei protagonisti che vedremo con la nuova stagione di Ballando con le stelle 2024: “Se i cugini di campagna balleranno con le zeppe? io li adoro e l’unica cosa che cambieremo di loro sarà proprio questa… Vi svelo un segreto: loro le indossano per essere tutti alti uguali e formare una linea”. E su Federica Pellegrini: “L’abbiamo corteggiata di anno in anno ma era impegnata. Siamo riusciti a trovare questa finestra perché adesso ha tre mesi liberi e non è stato facile perché ha anche una bambina piccola”.

Chi è Angelo Donati, marito Milly Carlucci: carriera, figli Angelica e Patrick/ La conduttrice: “Mi completa”

Spazio anche ad altre voci e suggestioni per il cast di Ballando con le stelle 2024, così come per il futuro. “Barbara D’Urso? E’ un personaggio strepitoso, una donna intelligente, interessante e capace, è chiaro che un pensiero lo fai tutti gli anni ed è sempre stato impossibile ma un giorno ci sarà l’allineamento dei pianeti anche con lei”. Milly Carlucci – sempre al settimanale Chi – ha poi confessato: “Se sogno Maria De Filippi come ballerina per una notte? Certo, qualche volta ne abbiamo parlato in maniera scherzosa ma il suo calendario è molto fitto”. La conduttrice, a proposito del Festival di Sanremo, ha invece affermato: “E’ stato nelle mani di Amadeus in maniera strepitosa ed è tornato nelle mani altrettanto capaci di Carlo Conti. Io, avendo due progetti ogni anno, uno in autunno e uno in primavera, non potrei farlo. Perché il problema non è salire sul palco a presentare i cantanti, la cosa complicata è mettere insieme tutta la macchina, fare la direzione artistica”.