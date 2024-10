Sophia Berto è una giovane ballerina, tra le nuove protagoniste della nuova edizione del programma Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e in onda ogni sabato sera. Stiamo ammirando le gesta di Sophia Berto ogni settimana dove si esibisce in coppia con il giovane campione di nuoto Tommaso Marini. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Sophia Berto.

Sophia nasce a Chivasso in provincia di Torino il 25 Giugno 2004. Non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata e biografia, neanche il suo peso e l’altezza sappiamo, ma l’unica cosa certa è che Sophia è una grandissima appassionata di danza e pratica questo da quando era bambina. E’ questa la sua grande passione e il suo profilo Instagram – in costante crescita – vede solo la danza protagonista.

Sophia è molto riservata e non lascia trapelare nulla sulla sua famiglia, neanche mediante i social. Fin da quando era piccola la ragazza praticava ballo, prima ha preso parte alla Naina Academy e poi ha per anni fatto parte della Dance Abc Dance di Chivasso dove ha ballato per anni e lavorato insieme al suo partner di lavoro Nikita Perotti. Con quest’ultima conserva un grande rapporto ed i due sono molto amici e qualcuno ha anche parlato di qualcosa in più, rumors per altro smentito.

SOPHIA BERTO HA UN FIDANZATO? SCOPRIAMO LA NUOVA MAESTRA DI BALLANDO SOTTO LE STELLE TRA LAVORO E VITA PRIVATA

Una carriera iniziata giovanissima e che l’ha vista debuttare durante gare a livello nazionale. Con Nikita inizia a collaborare più spesso dal 2019 e nel 2023 entrano nel corpo di ballo de ‘Il cantante mascherato’. Nello stesso anno Sophia e Nikita vincono Ballando on the Road e Ballando con te e da qui comincia la nuova avventura a Ballando con le Stelle.

Sui social la ragazza posta spesso video delle proprie apparizioni in pista e sketch con l’amico Nikita, niente riguardo la sua vita privata. Con Nikita la ragazza è diventata campione italiana di Latin Show e sono stati finalisti nei campionati assoluti della federazione italiana di Danza. Un sogno chiamato ballo e che Sophie ha coltivato fin dall’inizio e qualche tempo fa la ragazza ha raccontato: “Ho ereditato questa passione da mia madre, è il mio sogno anche se ho avuto dei momenti difficili a livello lavorativo”.

I due hanno più volte dichiarato a Ballando on the Road che Ballando con le Stelle era il loro sogno e alla fine Milly Carlucci ha notato le loro doti e li ha scelti come maestri ed i due si stanno sicuramente ben comportando. Al momento la ragazza sembra essere concentrata esclusivamente sulla propria passione e non sappiamo se è fidanzata o meno.