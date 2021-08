Sophia Loren e Raffaella Carrà/ L’incontro tra due ‘sorelle’ su Rai 3

Sophia Loren, una delle attrici più rappresentative del panorama cinematografico italiano, sta per compiere 87 anni. A quasi un mese dal suo compleanno, Rai3 la celebra mandando in onda nuovamente la puntata di A raccontare comincia tu che la vide protagonista qualche tempo fa insieme a Raffaella Carrà. In quell’occasione, la conduttrice l’andò a trovare direttamente nella sua casa a Ginevra, dove vive circondata dai propri ricordi e dai cimeli di famiglia. Tanti i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni, tra cui due premi Oscar, nove David di Donatello e la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. “Sophia è anche entrata nel Guinnes dei primati come l’attrice più premiata del mondo”, fa presente Raffaella. “Ma resta se stessa – prosegue – ovunque vada”. All’età di 24 anni, la Loren aveva già girato più di 40 film tra Cinecittà e Hollywood.

Sophia Loren è convinta che la fiducia in se stessi giochi un ruolo fondamentale nella realizzazione dei propri sogni. Lei ha avuto modo di sperimentarlo in prima persona, riuscendo ad affermarsi come attrice internazionale nonostante le umili origini. Il suo talento ha attraversato la storia, anche se non tutto – racconta – è andato sempre liscio: “A volte non vinci e stai zitta. E riprovi. Ingoi e riprovi. Così s’impara”, spiega la diva, presentandosi così come siamo abituati a vederla da un po’ di anni a questa parte, con i capelli mossi e voluminosi e gli occhiali spessi che incorniciano i suoi occhi così espressivi. La Carrà la chiama ‘sorellina’, a testimoniare il loro legame che va oltre la diversità dei mezzi che hanno scelto per comunicare (una la televisione, l’altra il cinema).

Riguardo a ciò che voleva fare, Sophia Loren ha sempre avuto le idee chiare. Sulle pagine di un libro, alle elementari, scrisse la ‘sua’, di storia: “Sophia Scicolone diventerà un’attrice”. Allora aveva solo 6 anni, ma nessun dubbio sul suo futuro professionale. Spazio anche al racconto della sua vita familiare e al suo rapporto con la sorella Maria, anche lei abbastanza nota nell’ambito dello spettacolo. Di Marcello Mastroianni, uno dei suoi migliori amici, parla ancora con gli occhi lucidi.

