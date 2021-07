Sophie and the Giants video If I Don’t Break Your Heart I’ll Break Mine/ Brano intimo

Sophie and the Giants ha pubblicato venerdì 23 luglio il suo nuovo singolo “If I Don’t Break Your Heart I’ll Break Mine“. Una canzone intima e introspettiva, che parla della realizzazione personale che serve per essere finalmente se stessi. Con un post sui social, la cantante ha spiegato: “Devo averlo scritto quando avevo diciannove anni, ricordo di essere stata costantemente inghiottita dall’ansia e incerta su chi fossi. È davvero difficile sentirsi in contatto con altre persone quando sei bloccato in questo stato dell’essere e nulla sembra più reale”.

Roby Facchinetti "Stefano D'Orazio? La mia promessa..."/ "Porterò Parsifal sul palco"

Sophie Scott, voce del gruppo britannico, ha così raccontato la genesi di “If I Don’t Break Your Heart I’ll Break Mine”, aggiungendo quanto sia pazzesco pubblicarlo ora ed essere in grado di vedere dove l’ha portata. Su YouTube è stato pubblicato il video di una versione inedita del brano, “Mahogany Session Live Version”, registrata a Londra, acustica e decisamente diversa dall’originale. In entrambi i casi, però, l’intensità espressiva della cantante non delude e lo stile di Sophie and the Giants si riconferma una delle migliori scoperte dell’ultimo anno.

Vasco Rossi pubblica foto di Naike Rivelli nuda/ "Sì a legalizzazione cannabis"

Il successo di Sophie and the Giants

Il nuovo singolo del gruppo indie/pop Sophie and the Giants è caratterizzato da una melodia quasi “frettolosa” e a tratti ricorda la musica dei Florence + The Machine. Sophie Scott (voce), Chris Hill (batteria), Antonia Pooles (basso) e Toby Holmes (chitarra) si sono formati nel 2015 da un’idea della cantante che all’inizio si fece affiancare da alcuni amici musicisti, i quali poi abbandonarono; dopo due anni entrarono a far parte della band il batterista e il chitarrista, studenti di educazione musicale insieme a Scott, mentre nel 2019 arrivò la bassista.

Tina Turner: "Salvata dal buddismo"/ "Ho subìto razzismo e sessismo, ma ho vinto io"

È nell’aprile del 2020 che il progetto Sophie and the Giants vede il successo oltreconfine, grazie alla collaborazione con il dj tedesco Purple Disco Machine, con cui fu pubblicato il singolo “Hypnotized“. La hit raggiunse il disco di platino in Italia, ma anche in Polonia e in Svizzera, e ha portato il gruppo ad aggiudicarsi il proprio posto nel panorama musicale attuale. Da quel momento, furono pubblicati altri tre singoli: “Right Now“, “Don’t Ask Me To Change” e “Falene” con Michele Bravi. Intanto, i fan restano in attesa di un album.





© RIPRODUZIONE RISERVATA