Michele Bravi, Sophie and The Giants video Falene/ Manifesto di libertà e creatività

Il nuovo video di Michele Bravi con Sophie and The Giants per il singolo “Falene” è stato pubblicato e, dopo un giorno, si è piazzato alla posizione numero 12 delle tendenze di YouTube. E’ diretto da Erika Arosio e lancia un messaggio molto importante, diventando da un semplice videoclip un vero e proprio manifesto di libertà. Le immagini che vedono protagonisti i due cantanti sono un’esortazione a vivere la propria creatività, a trasformare il corpo in espressione di se stessi.

Michele Bravi e Sophie Scott giocano con vestiti, make up e i loro stessi corpi, raccontando come l’essenza di un essere umano resti sempre coerente a sé nonostante la moltitudine di declinazioni che si possa scegliere di dare al proprio aspetto esteriore. Il tutto è la fedele rappresentazione di un brano dal significato profondo, che vuole essere un invito ad inseguire la vita con tutte le sue emozioni. Lasciandosi dietro ciò che si vuole dimenticare per andare alla scoperta di nuove esperienze, senza smettere di ballare.

Prima collaborazione tra Michele Bravi e Sophie and The Giants

“Sono emozionata all’idea che le persone ascoltino questo brano! E’ stato molto divertente collaborare con Michele Bravi, che reputo un artista di grande talento” ha detto Sophie Scott, cantante britannica del gruppo Sophie and The Giants e che in Italia ha raggiunto il triplo platino con “Hypnotized” nel 2020. In occasione dell’uscita del singolo “Falene“, ha rivelato di aver sempre sognato di imparare la nostra lingua (nella canzone canta anche una parte in italiano): “Spero che le persone avranno modo di rispecchiarsi nel testo e spero si divertiranno e balleranno ascoltandolo, esattamente come me ogni volta che sento questa canzone!”.

Il pezzo di Michele Bravi e Sophie and The Giants è sicuramente tra quelli che ascolteremo di più durante i mesi estivi, proprio per il suo ritmo ballabile e tribale. Il sound internazionale che mescola pop e dance trasporta immediatamente in un altro mondo; infatti, il cantante aveva di recente confessato di essersi concentrato sulla musica della Colombia per la ricerca del giusto suono.





