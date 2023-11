Alessandro Basciano rivede la figlia Celine dopo la lite con Sophie Codegoni/ Haters attaccano, lui li blocca

Alessandro Basciano dopo l’attacco a Sophie Codegoni rivede la figlia Celine Blu: “Eccoci qui”

La rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua a catalizzare l’attenzione di siti e giornali. I due ex gieffini sono stati spesso ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato le loro differenti versioni sui fatti, ma entrambi, almeno a parole, si trovati sempre concordi su un punto: il bene della figlia sarebbe stato sempre al primo posto e l’ex Bonas di Avanti un Altro non avrebbe mai negato al padre il suo diritto a vederla e crescerla. Tuttavia, ieri, attraverso i suoi social, Alessandro Basciano ha attaccato Sophie Codegoni, mostrando sui social la lettera dell’avvocato integralmente. In sostanza, il legale dell’ex gieffino sottolineava come per il suo assistito vedere la figlia fosse difficile, perché l’ex compagna, senza preavviso e senza giustificazione, non si è presentata all’incontro per decidere sul mantenimento ed altre questioni sulla figlia Celine Blu.

Adesso, però, Alessandro Basciano ha rivisto la figlia Celine Blu. Dopo la pubblicazione sui social della lettera del suo avvocato e l’attacco all’ex Sophie Codegoni, l’ex gieffino ha potuto trascorrere del tempo con la piccola. Questa mattina, infatti, il dj sul suo profilo Instagram ufficiale ha postato delle tenere storie dell’incontro con la figlia, nata lo scorso maggio. A corredo di una tenera immagine della piccola ha commentato: “Eccoci qui”; mentre in un’altra storia in cui era intento a darle la pappa ha ammesso: “Un capolavoro”, con tanto di emoticon di faccine innamorate.

Alessandro Basciano rivede la figlia ma viene attaccato sui social: commenti bloccati

Felice per aver rivisto la figlia Celine Blu, Alessandro Basciano ha voluto pubblicare delle foto della piccola non solo tra le stories, ma anche con un post su Instagram. Tuttavia i commenti al post sono stati limitati. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni, molto probabilmente per evitare di essere attaccato dagli haters, ha tolto la possibilità agli utenti di commentare, lasciandola a solo alcuni profili specifici come l’amico Adam Clay.

Gli scontri tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrano avere un periodo di tregua per il bene della piccola, anche se le possibilità che i due ritornino insieme sono al momento inesistenti. L’amore tra i due era nato all’interno della Casa del Grande Fratello coronato alcuni mesi dopo la fine di quell’esperienza con l’arrivo della figlia Celine Blu. I due addirittura parlavano di imminenti nozze, questo fino a quando la presunta amante dell’ex gieffino Luzma Cabello, non ha scritto alla Codegoni, rivelandole di essere stata tradita.

