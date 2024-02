Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme?/ “Chi li ha visti non ha dubbi…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l’amore è tornato?

Arrivano notizie e indiscrezioni decisamente positive rispetto ad una coppia che negli ultimi mesi è arrivata al capolinea, tra l’altro con non pochi strascichi. Stiamo parlando di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, a detta di molti nel pieno di un possibile ritorno di fiamma a dispetto degli scontri mediatici degli ultimi mesi, conseguenti alla turbolenta rottura.

Come riporta Gossip e Tv, importanti novità rispetto al possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano arrivano direttamente dai social e dal parere di Alessandro Rosica, esperto di gossip. Incalzato in rete proprio sul prosieguo della presunta riappacificazione, il suo commento è stato piuttosto chiaro: “Come va il ritorno di fiamma? Per ora tutto bene. Super dolci e passionali”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, le ultime indiscrezioni sul possibile ritorno di fiamma

Sempre Alessandro Rosica – come riporta il portale – ha avvalorato la tesi del possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano parlando di alcune foto recenti. Nello specifico, la coppia si sarebbe recata con la figlia Celine Blue alle Canarie; ennesimo indizio rispetto ad una possibile riappacificazione tra i due. L’esperto di gossip, avendo visto gli scatti, ha dunque spiegato: “Chi li ha fotografati e visti non lascia spazio a dubbi; io ho visto quelle foto. Ma si sa che hanno tanto da lavorare su di loro”.

E dunque, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme? Per ora, oltre a rumor e indiscrezioni, non sussistono ulteriori fonti certe. Chiaramente, gli indizi non sono pochi ed è da sottolineare il fatto che nessuno dei due – almeno per ora – pare sia intervenuto per smentire l’eventuale ritorno di fiamma dopo le ruggini del passato. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se effettivamente ci saranno ulteriori risvolti sul ritorno della liaison.











