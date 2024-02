Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme?/ Dettaglio social ipotizza il ritorno di fiamma

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ritorno di fiamma? Il gossip impazza dopo una storia instagram

Una storia postata dal deejay ha accesso il gossip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono ritornati insieme? Al momento è troppo presto per dare delle certezze ma una foto postata da Basciano sembra far supporre in un ritorno tra i due o, forse più plausibilmente, che tra i due sia tornato il sereno ed abbiano appianato i dissapori per il bene della figlia, la piccola Celine Blue nata nel maggio del 2023.

Nello specifico nella foto in questione Alessandro Basciano mostra la sua bellissima bambina e si intravede una mano femminile che secondo molti altri non è che Sophie Codegoni. In poco tempo la storia è diventata virale ed in molti hanno ipotizzato che tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano c’è stato un ritorno di fiamma. In tanti hanno dato credito a questa ipotesi come l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso la storia in questione. Si vedrà in futuro se i due sono tornati insieme mentre è un ottimo segno soprattutto per il bene della figlia che abbiano trovato un punto di incontro.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: dalla pesante crisi al ritorno di fiamma?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati alcuni mesi fa. La rottura è stata tutt’altro che indolore, l’ex Bonas di Avanti un altro aveva scelto il salotto di Silvia Toffanin Verissimo per raccontare la turbolenta fine della loro relazione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva accusato il deejay di violenze psicologiche e fisiche, di essere arrivato persino a darle schiaffi e ceffoni oltre che averla tradita durante un soggiorno a Ibiza per lavoro.

Da parte sua invece, Alessandro Basciano oltre a difendersi da tutte le accuse e dare una propria versione dei fatti aveva accusato Sophie Codegoni di essere falsa e manipolata dalla sua famiglia e soprattutto da sua madre. Da lì sono seguite una serie di interviste nel talk di Silvia Toffanin in cui entrambi se ne dicevano di tutti i colori l’uno con l’altro. Adesso, però, sembrerebbe che i due abbiano deposto l’ascia di guerra e i rapporti siano tornati più tranquilli e sereni, anche se quasi certamente non c’è stato un ritorno di fiamma, per il bene della figlia Celine Blue.

