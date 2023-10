Sophie Codegoni frecciata a Basciano ne Il Mercante in Fiera?/ “Scelgo le corna, le terrò fino alla fine”

Sophie Codegoni e il giocoso riferimento al tradimento di Basciano

Nella serata di ieri ha fatto il suo esordio Il Mercante in Fiera, condotto da Pino Insegno, che ha avuto un tiepido inizio in termini di ascolti. Durante il corso della serata, a giocare sono stati invitati anche alcuni vip tra cui: Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli e Roberta Capua.

L’ex tronista di Uomini e Donne, reduce dalla rottura con Alessandro Basciano, ha fatto dell’ironia sul presunto tradimento del suo ex compagno. Alla domanda su quale carta volesse scegliere, Codegoni ha sarcasticamente risposto: “Allora, io ne ho parlato prima. Io sono super scaramantica e quindi ti dico le corna! Ho anche il peperoncino tatuato sul braccio. Quindi queste qui sono fondamentali e me le terrò qui fino alla fine”. In molti hanno riso sui social, una risata però molto amara.

Sophie si tiene le corna, mi sento stronza a ridere🙃 #IlMercanteInFiera pic.twitter.com/l459eXzTvw — ℰ𝓁ℯ𝓃𝒶🐾 (@elena__ba) October 18, 2023

Codegoni, ospite a Verissimo, ha svelato la sua verità sulla rottura con Alessandro Basciano confermando i rumor sul tradimento da parte del deejay. A commentare le dichiarazioni dell’ex tronista anche Sonia Bruganelli che, quando la coppia concorreva al Grande Fratello Vip, ricopriva il ruolo di opinionista.

L’ex opinionista ha infatti ri-postato il video di una vecchia diatriba tra lei e Basciano al GF Vip, condiviso da un utente: “Io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare”. Riportando in auge queste parole, anche se in modo indiretto, Bruganelli ha lasciato trapelare chiaramente quale sia il suo pensiero. In effetti, spesso aveva avuto scontri con il deejay in studio.

