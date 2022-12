Sophie Codegoni incinta: piange per la sua bambina/ “L’ho sentita muoversi…”

Sophie Codegoni incinta: prima figlia con Alessandro Basciano

Il Grande Fratello Vip 2022 ha cambiato totalmente la vita di Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, grazie all’esperienza nella casa più famosa d’Italia, oltre ad aver trovato il successo che le ha permesso di guadagnare la conduzione di Casa Chi, il format social del settimanale Chi e il ruolo di Bonas nella nuova edizione di Avanti un altro, ha trovato soprattutto l’amore. All’interno della casa di Cinecittà, infatti, Sophia ha conosciuto Alessandro Basciano. La loro storia, durante la permanenza nel bunker di Cinecittà, ha affrontato vari alti e bassi.

I due, infatti, litigavano tanto all’interno del reality. tutto, però, è cambiato quando le telecamere del GF Vip si sono spente e hanno cominciato a vivere serenamente la loro vita di coppia. I due, così, tra qualche mese, diventeranno genitori di una bambina come hanno annunciato tornando al Grande Fratello Vip come ospiti.

Le lacrime della futura mamma Sophie Codegoni

Sophie Codegoni sta vivendo il periodo più bello della sua vita. Bellissima e raggiante, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, ha emozionato gli attuali concorrenti mostrando il suo pancino in cui sta crescendo la piccola Celine e che ha sentito muoversi per la prima volta poco prima della diretta non nascondendo tutta la sua emozione.

«Ho sentito Puntina, ho sentito Puntina», ha detto la Codegoni al compagno Alessandro Basciano che è già papà di un bambino, nato da una precedente relazione. Ora, con Sophie, sta vivendo nuovamente le gioie della paternità in attesa che Puntina, come chiamano la loro bambina, venga al mondo.

