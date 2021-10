Soleil Sorge è innamorata di Gianmaria Antinolfi?/ Lei gelosa di Sophie Codegoni

Soleil Sorge è innamorata di Gianmaria Antinolfi? La ex tronista di Uomini e Donne all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha lanciato delle frecciata alla ‘rivale’ Sophie Codegoni che in questi giorni si è avvicinata molto al suo ex fidanzato. A raccontarlo è stata proprio la ex tronista Sophie in camera con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Miriana Trevisan. “Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero” – ha detto la Codegoni aggiungendo – “ieri mi ha pure dato del comodino. Se lei sta rosicando perché il suo ex non le dà più attenzioni, io inizio a pensare che quando lei ha detto ‘l’unico contenuto di Gian al GF sono io’, sbagliava, perché forse l’unico contenuto di Soleil Sorge è Gian. Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più”.

Non solo, la Codegoni ha raccontato: “Soleil c’è stata sei mesi con quello che chiama comodino, quindi cosa vuole? Lei dice che vivo per le copertine”. Ainett è concorde: “lei è gelosa. Troppo abituata ad essere protagonista. Ha litigato con tutte le donne della casa”. Ma possibile che Soleil sia davvero innamorata dell’ex fidanzato?

Gianmaria Antinolfi innamorato di Soleil Sorge?

Ma come stanno le cose fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi? Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 a sottolineare, senza tanti giri di parole, cosa c’è stato fra loro è stato proprio l’imprenditore napoletano che ha raccontato: “la frequentazione è durata, ad intervalli, da settembre a fine giugno, di tre mesi fa. “Non ci eravamo lasciati. Abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a chiamarmi qualche volta, ma io non le ho mai più risposto al telefono. Perché io ti do tutto, ma poi se ci vado a sbattere, fino a un certo punto, basta”.

La storia fra i due non si è evoluta semplicemente perchè Soleil non era interessata a costruire qualcosa di importante e per questo motivo anche Gianmaria si è frenato, anche se si è innamorato della bella influencer. “Le voglio un bene dell’anima a Sole. Sono stato innamorato di Sole. Parlo di me, sono stato innamorato. Poi ho iniziato a sentire delle cose, dopo tre/quattro mesi…. da frequentazione, ha iniziato a diventare una cosa un po’ più importante e quindi io mi sono un po’ aperto con lei” – ha confessato l’imprenditore napoletano che anche alla sua fidanzata Greta ha detto una volta conosciuta “io sono innamorato di Sole. Uscivo da dieci giorni da questa storia, provavo ancora un sentimento nei confronti di questa persona. Ho incontrato Greta che non ero libero sentimentalmente, ero molto innamorato di Soleil”.

