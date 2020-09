Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ La tronista elimina tutti i corteggiatori?

Sophie Codegoni, la tronista bionda di Uomini e Donne, pur essendo giovanissima, sta dando prova di essere molto decisa e determinata. Il suo percorso sul trono è iniziato molto lentamente. A differenza di Jessica Antonini che ha bruciato le tappe scegliendo, dopo poche settimane il corteggiatore Davide Lorusso, Sophie sta facendo le cose con molta calma, prendendosi tutto il tempo necessario per conoscere i suoi corteggiatori. Dopo una prima esterna con Ludovico che non ha gradito l’atteggiamento della tronista, rea di non averlo messo a suo agio, a detta del corteggiatore, Sophie è uscita con l’argentino Facundo. Il carattere forte del corteggiatore è piaciuto a Sophie che sembrerebbe aver messo da parte tutte le sue perplessità sull’argentino.

SOPHIE CODEGONI, IN ARRIVO UNA DRASTICA SCELTA A UOMINI E DONNE

Sophie Codegoni non ha alcuna intenzione di fidarsi del primo corteggiatore che le farà gli occhi dolci. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare che, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, la tronista manderà a casa tutti i suoi corteggiatori. Sophie, però, non resterà senza pretendenti perchè come ha spiegato Maria De Filippi nella scorsa puntata del dating show di canale 5, la redazione ha ricevuto tantissime telefonate da parte di ragazzi, pronti ad arrivare in studio per conoscerla e corteggiarla. Sophie, dunque, oltre ad essere la tronista più giovane della storia di Uomini e Donne, si prepara per diventare anche la tronista più corteggiata? Anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sembrerebbero approvare le sue scelte e la stessa Tina, in un’intervista rilasciata a Witty Tv ha parlato di “una bellezza imbarazzante” di Sophie che, dal vivo, sarebbe ancora più bella.



