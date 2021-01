Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: Riccardo spiazza Roberta…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 14 GENNAIO

Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, Maria De Filippi tornerà a dare spazio sia ai protagonisti del trono over che ai tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni per cui si avvicina il momento della scelta. Tra i protagonisti del trono over, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nella scorsa puntata, i due avevano chiuso definitivamente, ma oggi dovrebbe esserci l’ennesimo colpo di scena. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Riccardo chiederà a Maria De Filippi di poter chiarire con Roberta e deciderà di riprendere la frequentazione. Per dimostrarle di avere intenzioni serie, Riccardo deciderà così di non conoscere altre donne e di dedicarsi unicamente a lei. Nel corso della puntata, poi, Simone annuncerà la decisione di lasciare definitivamente la trasmissione. Il cavaliere annuncerà di non sentirsi più a suo agio preferendo così andare via.

DAVIDE DONADEI ANCORA TRA CHIARA E BEATRICE

La puntata di Uomini e Donne dovrebbe continuare con il trono classico. Protagonisti della versione under del programma di Maria De Filippi sono Davide Donadei e Sophie Codegoni. Chi, tra i due, siederà al centro dello studio? Occhi puntati su Davide Donadei che è sempre più vicino alla scelta. Anche questa settimana, il tronista pugliese ha scelto di vedere ancora Chiara con cui il rapporto sta crescendo sempre di più e, in esterna, i due si baciano più volte con la mascherina. Brutte notizie in arrivo, invece, per Sophie Codegoni che avrà un confronto con Matteo a causa di una segnalazione sull’ex fidanzata. In studio, inoltre, dovrebbero arrivare Jara Gaspari e Nicola Balestra che dopo esseri conosciuti e innamorati nello studio del trono over, annunceranno l’arrivo del secondo figlio.



