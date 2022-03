Sophie “Com’è avere piripino tra le gambe?”/ “Perchè Barù può dire che gli piace la topa?”, Davide choccato

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 stavano facendo una discussione gli ultimi inquilini rimasti e precisamente Davide Silvestri e Lulù. L’attore di Vivere, come si evince da un video pubblicato sulla pagina Instagram Mondoreality, stava trattando di un argomento un po’ piccante dopo una battuta delle ragazze della Casa: “Ho capito di chi parla Dave, inizia con la S”, dice Lulù, al che il finalista ha replicato: “Non so non me lo ricordo neanche”, per poi meglio specificare a cosa riferisse: “Ma se io e Barù in questo momento parlassimo di cose del genere femminile così, passeremo per due volgari”.

Nella discussione è poi intervenuta Sophie Codegoni che ha deciso di prendere le difese delle donne del Grande Fratello Vip, spiegando: “Bhe lo fate”, e Davide: “Io mai fatto”. Di nuovo l’ex di Uomini e Donne: “Dire ha la passione per la ‘topa’ è lo stesso livello di dire chissà cosa si prova ad avere un ‘piripino’ in mezzo alle gambe”. Sulla questione ha detto la sua anche Manila Nazzaro, anche lei al tavolo della discussione, che ha cercato di fare un po’ di chiarezza attraverso la sua saggezza innata: “Ma non è quella la volgarità, è nell’intenzione la volgarità non è mai…”.

SOPHIE CODEGONI E DAVIDE SILVESTRI, DISCUSSIONE AL GF VIP 2021: INTERVIENE MANILA

E ancora: “Non vi abbiamo fatto la battuta ma veramente stavamo parlando di questa pizza super sottile”. Sulla questione sono intervenuti anche diversi utenti, che hanno preso le difese di Davide Silvestri: “per fortuna lulu’ si è trattenuta. baru’ la stava provocando perché voleva lo scontro.. brava sophie che è intervenuta accusando baru’ e davide di cercare la lite”.

Un altro, sulla falsa riga: “Brava sophie questi due falsi cercano di affossare le princess, fuori baru non lo sopporto più”. E ancora: “Ecco vedendo ora Davide e Baru fanno di tutto x far tirare fuori il brutto carattere delle donne…. Xké vuol vincere Davide che a sua volta vuole mettere Baru contro le donne o Baru’ vuole andare lui contro … cmq aveva ragione Aldo su Davide: è viscido, cattivo… sembra buono ma NON LO È!!!”.

