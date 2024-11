Sophie Kinsella sarà una delle protagoniste della trasmissione Verissimo, programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda sabato 16 Novembre 2024. Sophie è una giornalista, una scrittrice e nel corso del programma parlerà di tanti temi compresa la recente malattia che sfortunatamente l’ha colpita. Ecco le ultime informazioni sulla donna.

Sophia Kinsella – pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham – nasce a Londra il 12 Dicembre 1969. La donna si è laureata in Politica, Economia e Filosofia ad Oxford e per breve tempo si è occupato di giornalismo finanziario. Dopo ha lasciato e si è dedicata alla scrittura dove ha scritto ben sette romanzi di genere rosa che hanno avuto un enorme successo e che sono stati apprezzati dalla critica.

Libri che hanno avuto un grande successo, soprattutto all’estero e poi che sono diventati film come I Love Shopping, tratto dai primi due libri della serie. Ha scritto anche un’altra serie di libri, sotto lo pseudonimo di Sophie Kinsella. La donna vive a Londra con il marito Henry Wickham e con i suoi cinque figli, ovvero Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella.

Sophie Kinsella e il dramma della sua malattia

Nel 2022 Sophie Kinsella ha scoperto di avere un tumore al cervello in una forma molto aggressiva e praticamente incurabile. Più volte Sophie ha dimostrato di voler reagire a questa malattia, e di non lasciarsi abbattere. Non è semplice ma lei ha una grande voglia di reagire. Recentemente Sophie Kinsella ha parlato in un’intervista ai microfoni di Vanity Fair:

“Se qualche anno fa qualcuno mi avesse chiesto ‘Come reagiresti se ti dicessero che hai un cancro incurabile’, credo che sarei rimasta atterrita ma dopo la verità è che è successo realmente”. La donna ha raccontato di come ha reagito e ha trovato la forza di volontà per affrontare questa malattia: “Un cancro incurabile non deve rovinarti la vita, ho imparato due cose e che sono resiliente e che devi abituarti semplicemente ad un diverso modo di vivere”.

La donna ha raccontato tutto il percorso che l’ha portata all’operazione al cancro e come ha reagito alla notizia: “Il mio unico pensiero era ‘Non posso avere il cancro, ho cinque figli’. Al tempo i nostri ragazzi avevano tra i 10 e i 25 anni ma alla fine ho capito che non avevo scelta”. E’ stato un percorso difficile e Sophie ha raccontato che è stato dura anche dirlo ai propri figli e ha continuato: “Il glioblastoma è una forma di cancro al cervello aggressiva e con scarso tasso di sopravvivenza. E’ una malattia incurabile e sapere di averla è davvero terribile. Dirlo ai ragazzi è stata dura ma ora ce l’hanno fatta a reagire”.