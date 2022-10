Sopravvissuti/ Anticipazioni 10 ottobre: Luca fa una scoperta e poi sparisce…

Sopravvissuti, anticipazioni seconda puntata 10 ottobre: i fantasmi di Nino

La seconda puntata di Sopravvissuti continua a raccontare in che modo i superstiti torneranno alla normalità dopo il naufragio che gli ha costretti lontani da casa per un anno, segnando le loro vite. Nel primo episodio di stasera 10 ottobre, l’1×03 dal titolo Alla deriva, l’azione comincia nel passato. Ancora sull’Arianna, dopo la tempesta che li ha sconvolti, i sopravvissuti devono riparare una falla e ciò richiede collaborazione e sforzo da parte di tutti. Ma le tensioni sono alle stelle per quanto avvenuto, così esplodono i primi conflitti.

Secondo le anticipazioni, l’azione poi ci riporta nel presente, dove il ritorno alla normalità per i superstiti sembra impossibile. Ognuno di loro deve affrontare i demoni del suo passato. Lea rivede sua sorella Adele, ma l’incontro non va come sperato e tra le due emergono vecchie tensioni mai dimenticate. Intanto Nino è ossessionato dai suoi fantasmi, e solo Luca, l’unico che riesce a capirlo, può stargli accanto e aiutarlo. Intanto Marta una scoperta sconvolgente e non sa come gestirla. Infine Anita è convinta che i sopravvissuti stiano mentendo sulla versione dei fatti, ma nessuno sembra aiutarla. Così decide di agire da sola.

Sopravvissuti, anticipazioni 10 ottobre: Luca fa una scoperta sconvolgente

La serata con Sopravvissuti prosegue con l’episodio 1×04 intitolato Stranieri. Le anticipazioni ci rivelano che nel passato, i superstiti salvano in mare una donna che sostiene di non ricordare nulla. La sua presenza a bordo non è ben gradita, tra chi non la vorrebbe e chi invece si oppone. La situazione non fa non altro che aumentare i conflitti tra l’equipaggio. Ma chi è davvero la donna misteriosa a bordo dell’Arianna?

Torniamo nel presente e vediamo come Anita sta indagando da sola, e rischia di essere sospesa. Intanto, i sopravvissuti cercano con fatica di riprendersi le loro vite. Tra loro c’è Nino, ancora preda dei suoi incubi, che torna a scuola scoprendo che la ragazza di cui è da sempre innamorato, Maia, adesso sta col suo migliore amico. La sua reazione è di rabbia, e ciò si ripercuote su Titti, la quale con fatica sta tentando di mettere insieme ciò che rimane della sua famiglia. Poi c’è Paola, che scopre lo strano comportamento di Tano, mentre Lorenzo chiede un prestito al fratello con tono ricattatorio. Infine, per Luca le cose sembrano andare meglio, tanto che decide di tornare al cantiere. Ma è qui che fa una scoperta sconvolgente, tanto da fargli decidere di partire e sparire nel nulla…

