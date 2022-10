Sopravvissuti/ Anticipazioni 17 ottobre: Anita a caccia della verità su Gabriele

Sopravvissuti, anticipazioni terza puntata 17 ottobre: Anita vuole giustizia per la morte di Gabriele

Prosegue l’appuntamento con Sopravvissuti, che va in onda lunedì 17 ottobre con la terza puntata, sempre composta da due episodi. Al centro delle vicende ci sono ancora le indagini di Anita, ancora ossessionata dal desiderio di scoprire la verità sulla morte del figlio Gabriele, che ritiene sia scomparso in mare. Un caso complicato quello legato ai superstiti dell’Arianna, specialmente perché la poliziotta è convinta che il gruppo non gli stia raccontando tutti i fatti accaduti sull’imbarcazione. Ma andiamo nel dettaglio, scoprendo le anticipazioni di stasera.

Nell’episodio 1×05, dal titolo Segreti, Luca è ancora lontano dalla sua famiglia. Dopo le sconcertanti rivelazioni della scorsa puntata, l’ex timoniere dell’Arianna non è disposto a tornare sui suoi passi. Eppure qualcosa lo farà cambiare idea. L’uomo, infatti, si renderà conto di non aver attraversato l’Inferno in mare per rinunciare così facilmente alla sua famiglia. Così Luca tornerà e farà di tutto per lottare. Intanto, Anita, di fronte all’ennesimo vicolo cieco, si chiede se la sua non sia soltanto un’ossessione verso i naufraghi. E quanto il relitto dell’Arianna riappare nel porto di Genova, i superstiti dovranno fare i conti con loro stessi.

Sopravvissuti, anticipazioni: il relitto torna a Genova

La serata con Sopravvissuti si conclude con l’episodio 1×06 intitolato Il cerchio si chiude. Dopo il ritorno del relitto dell’Arianna nel porto di Genova, ciascun superstite reagisce in modo diverso di fronte a quell’imbarcazione che per un anno è stata la loro casa. I ricordi riaffiorano e suscitano tanto dolore, ma ognuno di loro sa che dovrà affrontare delle verità finora celate. Come Luca, che si trova ancora una volta preda dei suoi fantasmi, che lo costringeranno ad allontanare di nuovo la sua famiglia.

Sua moglie Sylvie, però, non lo accetta ed è disposta a dargli una seconda possibilità allo scopo di capire meglio quale sia il male che lo sta logorando. La donna decide così di salire sull’Arianna per la prima volta, e finalmente si rende conto di ciò che ha passato suo marito Luca…

