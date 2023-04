Soraia Cerruti, sfogo social dopo la rottura con Luca Salatino/ “Non l’ho tradito!”

Soraia Cerruti e Luca Salatino si sono lasciati: “E’ stata una decisione molto sofferta…”

Dopo giorni di rumors e retroscena, ormai non sussistono più dubbi: Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono lasciati. Sono stati i diretti interessati a rompere il silenzio nelle ultime ore confermando la clamorosa rottura. Nella giornata di ieri era stato infatti l’ex concorrente del GF Vip a comunicare la sofferta decisione, utilizzando però poche parole e soprattutto senza entrare nel merito della questione. Oggi è arrivata anche la versione di Soraia Cerruti che con un lungo post sui social ha reso partecipi i suoi follower della sofferta decisione.

“Ciao ragazzi sono qui per chiarire un attimo la situazione: come ben sapete purtroppo io e Luca ci siamo lasciati. E’ stata una decisione molto sofferta, sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse identiche cose che vivete voi quando una situazione finisce”. Inizia così il lungo e toccante post su Instagram di Soraia Cerruti, dedicato appunto alla notizia improvvisa della separazione da Luca Salatino. L’amore tra i due sembrava così forte da non poter subire battute d’arresto, ma la realtà dei fatti si è rivelata piuttosto differente. “Per me comunque è difficile fare questa cosa però è giusto che vi dia delle spiegazioni, non sono una ragazza impulsiva…“.

Il racconto di Soraia Cerruti, dopo una dovuta premessa, entra nel merito della rottura con Luca Salatino nel tentativo anche di motivare il silenzio delle ultime settimane. “Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di prendermi del tempo di metabolizzare di essere sicura e di trovare un po’ di pace in me stessa perché comunque si sta sempre male alla fine di una relazione“. La giovane ci tiene poi a smentire tutte le chiacchiere circolate negli ultimi giorni, volte a screditare la sua persona avanzando ipotesi di nuove frequentazioni nascoste a Luca Salatino.

“Luca sa perfettamente che non l’ho tradito e questo a me basta perché mi conosce e ci siamo sentiti in queste due settimane anche se siamo stati distanti”. Soraia Cerruti, nel suo post pubblicato oggi su Instagram, smentisce dunque in maniera categorica la teoria del tradimento, e aggiunge: “Luca per me rimane una persona importante ovviamente mi è dispiaciuto quello che ha pubblicato ieri, la frase che ha scritto però voglio pensare che l’ha fatto in un momento di rabbia…”. Dopo il riferimento a quanto scritto da Luca Salatino nella giornata di ieri, sui propri profili social, Sorai Cerruti chiude così: “Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino che sono comprensive che hanno capito la situazione perché purtroppo nella vita non sempre le cose vanno come vogliamo…“.











