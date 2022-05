Soraia Ceruti, colpo di fulmine con Luca Salatino a Uomini e Donne/ Poi il lieto fine

Uomini e Donne, Luca Salatino ha dei dubbi e Soraia crolla: “Penso di non essere la scelta”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Il tronista del dating show di Canale 5 ha concluso il suo percorso scegliendo Soraia Ceruti. Le anticipazioni ci hanno rivelato che la scelta di Luca è ricaduta proprio su Soraia anche se sul web si vocifera che i due siano già in crisi. Non potendosi mostrare insieme prima della messa in onda della puntata, lei ha trascorso del tempo con Federica Aversano e Luca con Matteo Ranieri.

Durante la puntata che andrà in onda oggi, Soraia è stata messa in difficoltà e spiazzata dalla rivelazione di Lilli Pugliese che ha dichiarato apertamente di essersi innamorata di Luca. Soraia è scoppiata in lacrime durante l’ultima esterna. Luca ha portato Soraia a visitare i luoghi della sua vita. L’ha portata a casa sua, ha citofonato ai genitori ma senza farla salire su. Un gesto che ha mandato in confusione Soraia: “Ci sono un po’ rimasta male, ma non per questo. Io penso di non essere la scelta”. La giovane ha poi proseguito il suo sfogo: “Non so neanche più cos’è l’amore, l’ultima volta che ho vissuto una relazione è stato a 24 anni. Quello che provo dentro è qualcosa di grande, ma sono abbastanza razionale”.

Il percorso di Soraia Ceruti

Soraia è stata una delle prime arrivate nel dating show e sin da subito ha mostrato di essere interessata a Luca Salatino. Dopo la prima esterna, il tronista parlò subito bene di lei: “Fisicamente mi fa un certo effetto”. Luca Salatino si augurò in quel frangente di poter provare anche un’attrazione mentale nei confronti di Soraia con la quale il giovane ha vissuto periodi di alti e bassi.

Quando Luca ha iniziato ad intraprendere altre conoscenze, Soraia ha mostrato la sua gelosia e i due hanno spesso discusso in studio tanto che la De Filippi più volte ha preso le sue difese. A quanto pare gli scontri avrebbero fortificato il loro sentimento tanto da indurre Luca a sceglierla alla fine di questa avventura. Le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni hanno anticipato il finale da favola diLuca e Soraia scatenando l’entusiasmo dei fan.

Uomini e Donne, Soraia parla del suo percorso con Luca Salatino: “Siamo compatibili”

Luca Salatino si è mostrato sui social dopo la scelta di Uomini e Donne. Il tronista ha trascorso qualche giornata di relax a Portofino in compagnia di Matteo Ranieri. Una giornata che si è trasformata in uno show esilarante: “Io non ho mai visto una cosa così, ho visto i pattini a Ostia. Ma chi ha mai visto sto coso? Quanto è grosso? Ma dove ca**o va sto coso?”, ha commentato Salatino davanti alla barche presenti nel borgo dei pescatori. Poco prima della scelta Soraia e Lilli sono state chiamate a dare le proprie impressioni.

Soraia ha tracciato un bilancio positivo sottolineando la compatibilità caratteriale e il fatto che Luca abbi affrontato con lei tematiche forti: “In tutto il percorso sono stata l’unica ragazza con la quale si è aperto su argomenti molto toccanti che l’hanno anche ferito. Comunque ci siamo divertiti un sacco e secondo me siamo proprio compatibili”. Anche Lilli si è lasciata andare alle emozioni in vista della scelta di Luca: “Luca è un ragazzo molto sensibile, ma al tempo stesso ha un carattere forte. A me piace proprio per questo: io l’ho conosciuto sia nel positivo che nel negativo. Ormai so com’è fatto”, ha dichiarato. Soraia ha vissuto dei momenti difficili durante la puntata quando ha visto Luca Salatino scambiarsi delle effusioni con Lilli.

