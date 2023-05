Soraia Ceruti in lacrime dopo rottura con Luca Salatino/ “Ho bisogno di ritrovarmi”

Soraia Ceruti in lacrime, come sta dopo la rottura con Luca Salatino

Soraia Ceruti e Luca Salatino si sono lasciati dopo la partecipazione dello chef romano al Grande Fratello Vip 2022. I motivi della rottura sono molteplici, anche se non del tutto chiari. L’ex corteggiatrice è tornata a parlare sui social, comparendo anche in lacrime.

Soraia Ceruti ha svelato se frequenta qualcuno, dopo la relazione con l’ex tronista: “No, decisamente no. Come fai dopo che sei stata davvero presa e innamorata di una persona, dopo un mese a provare un interesse per un’altra persona? Ora ho solo bisogno di ritrovarmi. Probabilmente sono strana io in questo mondo” ha affermato. L’ex corteggiatrice ha poi svelato se parteciperebbe al GF Vip: “A queste cose non ci penso fino a quando non si presentano”. Un utente le ha chiesto cosa più la ferisse, Soraia ha risposto allegando una foto mentre è in lacrime e replicando: “La falsità“. Che sia una frecciata a Luca Salatino?

Soraia Ceruti rompe il silenzio dopo la rottura con Luca Salatino: le sue parole

Soraia Ceruti e Luca Salatino sembravano molto innamorati, tanto che l’ex tronista si è ritirato dal GF Vip per poter riabbracciare la sua fidanzata. Dopo il reality show, però, tra la coppia qualcosa non è andato nel verso giusto e hanno deciso di separarsi.

A rompere il silenzio dopo la rottura, ci ha pensato Soraia ai microfoni di Uomini e Donne Magazine: “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose – io che non faccio del male neanche a una formica – ed è stato avvilente. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così”. L’ex corteggiatrice ha concluso: “Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”.

