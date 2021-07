Sorteggio Calendario Serie A 2021-2022/ Diretta streaming video tv: partite, giornate

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2021-2022: COME SARÀ LA PRIMA GIORNATA?

Oggi mercoledì 14 luglio alle ore 18.30 appuntamento da non perdere con il sorteggio del calendario Serie A 2021-2022, che disegnerà tutte le giornate della prossima edizione del massimo campionato di calcio, con il quale si spera si possa tornare alla normalità sia come date sia come presenza degli spettatori agli stadi. Quello che vivremo oggi è un momento come sempre attesissimo da parte di tutti i tifosi e gli appassionati, perché andrà a formarsi il calendario di Serie A e sapremo dunque quando saranno in programma tutte le partite, a cominciare dalla prima giornata e poi il cammino costellato dai vari big-match, i derby e le partite più sentite da parte di ognuna delle 20 squadre della nuova Serie A 2021-2022, che ci terrà compagnia dal weekend del 21-22 agosto 2021 fino al mese di maggio dell’anno prossimo. L’anno scorso eravamo slittati a settembre già con il sorteggio del calendario di Serie A, stavolta invece siamo nel cuore dell’estate e speriamo che sia un segnale di rinascita. Quello che non cambia mai è il fascino di questo appuntamento, dunque ecco tutte le info utili per seguire la diretta del sorteggio del calendario di Serie A 2021-2022.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2021-2022 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Una notizia molto importante relativa al sorteggio del calendario di Serie A 2021-2022 è che non sarà disponibile una diretta tv classica, ma tutto sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che d’altronde diventerà il principale punto di riferimento per seguire poi l’intero campionato, dal momento che in ogni giornata di Serie A trasmetterà sette partite in esclusiva e le altre tre in co-esclusiva. L’appuntamento sarà dunque per gli abbonati DAZN e poi sui canali ufficiali della Lega Serie A, dunque il sito ufficiale e i vari profili social per tutti i tifosi che vorranno seguire questo appuntamento sempre molto atteso. In aggiunta ci saranno naturalmente tutte le informazioni che ogni singola squadra darà su sito e social ufficiali per il proprio percorso nel prossimo campionato.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2021-2022: LE SQUADRE

La diretta del sorteggio del calendario Serie A 2021-2022 logicamente vedrà protagoniste le 20 squadre che daranno vita alla edizione numero 120 del massimo campionato di calcio, che è anche la novantesima con la formula del girone unico. Andiamo dunque ad elencarle tutte, in rigoroso ordine alfabetico: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Venezia e Verona.

Si va dall’Inter campione d’Italia e unica squadra sempre presente a tutte le edizioni della Serie A a girone unico fino alle tre neopromosse, l’ultima a raggiungere il traguardo è stata il Venezia che ha conquistato la Serie A ai playoff di Serie B della passata stagione per aggiungersi a Empoli e Salernitana, che erano state promosse già al termine della stagione regolare, anche se i campani sono rimasti in bilico fino a pochi giorni fa per le note vicende societarie. La grande novità del calendario di Serie A 2021-2022 sarà l’asimmetria tra i gironi d’andata e ritorno, che magari già da oggi renderà più intriganti i commenti di allenatori, calciatori e addetti ai lavori…

