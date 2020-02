Sorteggio Champions League volley/ Tabellone dei quarti, avversarie delle italiane

Sei squadre italiane su sei ancora in corsa, era molto atteso il sorteggio di Champions League del volley che oggi ha determinato il tabellone dei quarti di finale sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Da una parte Civitanova, Perugia e Trento, dall’altra Conegliano, Novara e Scandicci: tre italiane hanno preso parte alla fase a gironi in ognuna delle due Champions League e tutte sono ancora in corsa, dunque quasi la metà delle migliori otto sia per gli uomini sia tra le donne sono squadre italiane, per una nettissima supremazia che non ha paragoni – la Turchia ha a sua volta tre squadre femminili ma nessuna maschile, la Russia arriva a quota tre con due squadre maschili e una femminile, la Polonia ne ha due ma solo al maschile. Vediamo allora quale saranno il tabellone e tutte le avversarie delle squadre italiane, la prima notizia è che non ci sarà alcun derby, nonostante il rischio fosse logicamente concreto.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Cominciando dal torneo maschile di cui Civitanova è campione in carica, ecco che la Lube ai quarti dovrà sfidare i belgi del Knack Roeselare. Per la Sir Sicoma Monini Perugia invece avversaria russa, cioè il Fakel Novy Urengoy, mentre la Itas Trentino se la dovrà vedere con i polacchi dello Jastrzebski Wegiel ed infine l’unica sfida senza squadra italiane sarà quella fra i russi del Kuzbass Kemerovo e i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Passando al torneo femminile, erano inevitabili degli incroci fra Italia e Turchia: ecco allora che le campionesse in carica della Igor Gorgonzola Novara se la vedranno con il Fenerbahce Istanbul, mentre la Savino del Bene Scandicci se la vedrà con l’Eczacibasi Istanbul. Fa eccezione l’Imoco Conegliano, che avrà come avversarie le tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda, mentre senza squadre italiane sarà la sfida tra le russe della Dinamo Mosca e l’ultima squadra di Istanbul in questa Champions League, cioè il Vakifbank.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: I QUARTI MASCHILI

Knack Roeselare – Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino – Jastrzebski Wegiel

Fakel Novy Urengoy – Sir Sicoma Monini Perugia

Kuzbass Kemerovo – Zaksa Kedzierzyn-Kozle

Andata: 3-5 marzo; ritorno: 10-12 marzo

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: I QUARTI FEMMINILI

Fenerbahce Opet Istanbul – Igor Gorgonzola Novara

Dinamo Mosca – VakifBank Istanbul

Savino Del Bene Scandicci – Eczacibasi VitrA Istanbul

Allianz MTV Stoccarda – A. Carraro Imoco Conegliano

Andata: 3-5 marzo; ritorno: 10-12 marzo



