Sorteggio ottavi Europa League/ Diretta streaming video tv: il tabellone

La diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League 2020-2021 si tiene oggi alle ore 13.00, venerdì 26 febbraio, presso la sede Uefa di Nyon: sarà naturalmente un appuntamento imperdibile per tifosi ed appassionati di calcio, perché scopriremo il tabellone del prossimo turno della Europa League di questa stagione. Abbiamo appena esaurito ieri sera l’appuntamento dei sedicesimi e già oggi conosceremo gli incroci del prossimo turno ad eliminazione diretta, questo perché il torneo deve recuperare rispetto alla Champions League che, come sappiamo, dopo la fase a gironi prevede subito gli ottavi. Nell’urna sono dunque inserite le squadre che si sono qualificate ieri e praticamente tutto sarà possibile, da questo momento in poi della competizione. Questo è possibile in virtù del fatto che nel sorteggio degli ottavi di Europa League non ci sono paletti: tutte possono affrontare tutte a prescindere da incroci già svolti nei gironi, nazionalità o ranking, dunque sarebbero possibili anche i derby, oppure ritrovare squadre già affrontate pure in questa stagione. Vediamo dunque quello che succederà tra poco, e quali saranno gli accoppiamenti che deriveranno dalle urne di Nyon.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Europa League 2020-2021 sarà trasmessa sui canali di Sky Sport per gli abbonati, dal momento che Sky detiene i diritti della Europa League; da ricordare però anche la trasmissione su Eurosport. Ecco dunque una doppia possibilità di diretta streaming video, anche se in entrambi casi riservate agli abbonati, cioè attraverso Sky Go oppure Eurosport Player.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

Dunque stiamo per vivere la diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League: il calendario della competizione è fitto perché si è partiti dai sedicesimi e si è dovuto, come già detto, recuperare un turno rispetto alla Champions League. Come sempre a bocce ferme sarà difficile fare delle valutazioni, anche se chiaramente ci sono delle squadre che partono favorite rispetto ad altre. Di certo l’Europa League si caratterizza sempre per i suoi ritmi molto serrati e anche per questo sorteggio supplementare degli ottavi di finale, come già era stato anche l’anno scorso. Possiamo allora ricordare che questo secondo turno ad eliminazione diretta sarà in programma giovedì 11 marzo per quanto riguasda le partite d’andata e giovedì 18 marzo per il ritorno. Il giorno successivo, venerdì 19 marzo, sarà poi il momento del sorteggio “definitivo” che disegnerà il cammino sino alla finale fissata per mercoledì 26 maggio 2021 a Danzica. In precedenza naturalmente ci saranno i quarti (8-15 aprile) e le semifinali, in programma per il 29 aprile e il 6 maggio.



