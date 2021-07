Sossio Aruta: “Dopo il licenziamento, il Covid”/ “Ricominciare da zero a 50 anni è..”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono sempre più innamorati, ma dal punto di vista economico, stanno attraversando un momento complicato. La coppia si è raccontata a Uomini e Donne Magazine parlando delle difficoltà che stanno incontrando a causa del covid. Sossio e Ursula hanno contratto il covid, ma prima, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne hanno avuto un’altra, brutta notizia. Sossio, infatti, ha raccontato di essersi ritrovato improvvisamente senza lavoro. “Sono incappato in uno di quei periodi particolari – ha dichiarato Aruta – dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute”, ha rivelato Sossio. “Ho perso la stabilità e da quel momento mi ritrovo senza entrate. Ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”, ha aggiunto.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo uniti anche nelle difficoltà

Anche Ursula Bennardo parla del periodo delicato che stanno affrontando. Portare avanti una famiglia, dal punto di vista economico, non è affatto facile. “Già da mesi non ricevo aiuti neppure su un altro fronte: mi ritrovo a dovermi occupare totalmente dei miei tre ragazzi sul piano economico, senza il contributo di nessuno”, ha spiegato l’ex dama del trono over. Sossio e Ursula, però, si fanno forza e, sempre più uniti e innamorati affrontano tutto. Nei loro progetti c’è il matrimonio e, nonostante le piccole discussioni che capitano in tutte le coppie, sono certi dei propri sentimenti. “Ogni tanto, quando ci sono delle discussioni, è normale mi sorgano delle paure e mi ponga delle domande i miei sentimenti però sono certi e sulla base di quelli non ho dubbi”, ha concluso Sossio.

