Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne/ Video, Lite in spiaggia, ma…

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più amate e seguite del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia, che ha da poco celebrato il battesimo della piccola Bianca, sono stati ripresi da un utente mentre si trovavano in spiaggia. Fin qui nulla di strano del resto siamo in piena estate e la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in mare. Qualcosa però è andato storto, visto che Sossio e Ursula hanno cominciato a litigare proprio in spiaggia come conferma il video inviato da un utente al sito isaechia.it. Nel video si vedono il cavaliere e la dama di Uomini e Donne Over discutere animatamente, ma non è chiaro il motivo che ha spinto la coppia a discutere. La notizia del litigio arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che proprio in questi giorni avevano notato l’assenza di Sossio e Ursula dai social. Non c’è da preoccuparsi però, visto che la coppia proprio in queste ore è tornata sui social pubblicando una serie di Instagram Stories a conferma che la loro lite in spiaggia è stata solo un attimo di tensione già ampiamente dimenticato. (clicca qui per vedere il video)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: il battesimo della piccola Bianca

Intanto proprio in questi giorni Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno celebrato il battesimo della piccola Bianca annunciato proprio dalla dama del Trono Over di Uomini e Donne con tanto di foto e post pubblicato su Instagram. “Finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavamo, amore mio: il tuo battesimo. Sei la mia stella” ha scritto Ursula che ha poi pubblicato una serie di foto dei festeggiamenti in compagnia di tutti gli amici e parenti accorsi per festeggiare la piccola Bianca. Tra i vari amici anche un altro volto noto di Uomini e Donne: si tratta di Riccardo Guarnieri, che si è fatto fotografare con la piccola e poi anche con gli amici Sossio e Ursula. I fan più accaniti del programma hanno immediatamente notato però l’assenza di Ida Platano a conferma che la crisi con Riccardo è ancora in corso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA