Sossio Aruta e Ursula Bennardo, perchè si sono lasciati?/ L’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Liti continue”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, gli strascichi della rottura dopo Uomini e Donne

Quando un amore finisce, è inevitabile che in alcune occasioni possano esserci strascichi e recriminazioni, condite da accuse reciproche. Lo stesso discorso chiaramente vale anche per le coppie nate sotto la luce dei riflettori, come dimostrato dall’epilogo della relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne ma purtroppo le cose, lontano dai riflettori, non sono andate come auspicato.

Sossio Aruta di Uomini e Donne sbotta: "Tradimento di Ursula Bennardo? Ecco la verità"/ "Letto notizie fake"

Già alcune settimane fa, tanto Sossio Aruta quanto Ursula Bennardo sono intervenuti sui social per raccontare le rispettive versioni sulla rottura dopo Uomini e Donne. Tra considerazioni sibilline e attacchi diretti, la verità è probabilmente nel mezzo e resta ai diretti interessati. In ogni caso, l’ex cavaliere pare sia intervenuto nuovamente sui social – come riporta Today – rispondendo alla domanda di un/una fan: “Perchè con Ursula è finita?”.

Sossio e Ursula di Uomini e Donne si sono lasciati per un tradimento?/ Lui sbotta, poi la segnalazione…

Sossio Aruta, la sua verità sulla fine della storia con Ursula Bennardo: “Si continua a fingere e…”

“Perchè litigavamo spesso, la colpa era sempre la mia naturalmente; se avesse ammesso il 50% saremmo ancora insieme e questo con il tempo ha spento il suo amore”. Questa la risposta di Sossio Aruta a chi lo ha incalzato sui social a proposito delle ragioni della rottura con Ursula Bennardo dopo Uomini e Donne. L’ex cavaliere ha dunque alluso a delle ammissioni mancate, nel merito di ripetute discussioni che avrebbero dunque turbato il rapporto fino alla rottura definitiva.

“…E poi si continua a fingere e ad illudere fino a trovare il pretesto e farla finita, è andata così”, chiude così il suo pensiero sui social Sossio Aruta, con tanto di emoticon che applaudono e che aggiungono ulteriore pepe alla staffilata. Chissà se anche in questo caso arriverà la replica di Ursula Bennardo a proposito delle ragioni della rottura dopo l’esperienza condivisa a Uomini e Donne.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ‘botta e risposta’ dopo la rottura/ “L’insensibilità non ha limiti…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA