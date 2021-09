Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati/ L’ex coppia Uomini e donne “Rispettate il difficile momento”

L’ex coppia di Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. Ad annunciarlo è lo stesso Sossio con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram. “Game over”, è il messaggio su un fondo nero a cui l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne aggiunge un lungo post con cui spiega la scelta condivisa con Ursula d’intraprendere due strade diverse. La decisione di separarsi sarebbe arrivata per incompatibilità caratteriali.

“Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali“, scrive Sossio.



Sossio Aruta e Ursula Bennardo: “Rispettate questo difficile momento”

Il messaggio di Sossio Aruta è arrivato come un fulmine a ciel sereno sui fan della coppia nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La storia tra Sossio e Ursula ha fatto sognare il pubblico del dating show di canale 5 che ha seguito tutte le tappe della storia. Dopo l’addio al programma, Sossio e Ursula hanno coronato il loro amore con la nascita della piccola Bianca. I fan si augurano, così, che la coppia riesca a superare il difficile momento tornando insieme. Da parte di Ursula, per il momento, non è arrivato nessun commento. Sossio, inoltre, chiede rispetto per il momento che sta attraversando con Ursula.

“La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”, conclude nel messaggio.







