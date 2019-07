SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ Video, “mia figlia il mio regalo di San Valentino”

Procede a gonfie vele, al di là dello scetticismo di tanti, la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, usciti insieme dal Trono Over di “Uomini e Donne”, aspettano una bambina e sono più uniti che mai. Certo fa effetto vedere come soltanto qualche mese fa la quotidianità dei due trascorresse senza ipotizzare nulla di simile. Ed è stata proprio Ursula, pubblicando oggi un video su Instagram, a notare come la sua vita e quella di Sossio siano state completamente rivoluzionate. In una Instagram Stories pubblicata a febbraio, infatti, Ursula informava i suoi followers sulla sua giornata: Sossio era andato ad allenarsi e lei ne approfittava per sbrigare alcune faccende e iniziare a pensare al regalo di San Valentino per l’ex bomber del Cervia. Cosa c’entra la futura nascita? La Bennardo ha svelato come di lì a poco il vero regalo di San Valentino sarebbe stata proprio la scoperta della gravidanza.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO

Queste le parole utilizzate da Ursula Bennardo nel post su Instagram in cui ha chiamato in causa lo stesso Sossio:”Una storia che resterà nella mia storia… febbraio 2019… pochi giorni prima di sapere che il mio regalo di San Valentino sarebbe stato lei @sossioarutaofficial la tanto voluta femminuccia che avrebbe incoronato tutto il nostro percorso ed il nostro amore … oggi manca poco alla sua nascita, non vedo l’ora di stringerla sul mio cuore ,è per me già motivo di gioia e di forza … so inoltre che sarà una piccola guerriera me lo dimostra ogni giorno dal primo giorno”. Emblematici anche gli hashtag che Ursula ha associato al suo post, eccoli: #me #noi #famiglia #gravidanza #ursulabennardo #sossioaruta #sossioeursula #amore #forza #speranza #video #stories #ricordi #emozioni #start #uominiedonne #temptationislandvip.





© RIPRODUZIONE RISERVATA