Sossio Aruta e Valeria Marini, bacio al GF Vip/ Video: Ursula Bennardo guarda e…

Sossio Aruta e Valeria Marini conquistano la scena. Nonostante siano entrati nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da pochi giorni, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e la showgirl stanno regalando momenti imperdibili. Se con Antonella Elia la Marini litiga continuamente, Valeria Marini, con Sossio tira fuori la parte più giocherellona del suo carattere. Sossio e Valeria che hanno condiviso l’avventura a Temptation Island Vip dove la Marini è diventata amica di Ursula Bennardo, compagna di Sossio, nella casa si divertono sfoggiando anche il loro lato ballerino. Nelle scorse ore, però, tra un ballo e l’altro, si sono scambiati anche un bacio. Nulla di compromettente visto che erano separati da un vetro, ma il momento è stato immortalato dalle telecamere e il video sta già facendo il giro del web.

SOSSIO ARUTA E VALERIA MARINI, BACIO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: “SONO AMICA DELLA TUA FIDANZATA”

Ursula Bennardo può stare tranquilla: tra Sossio Aruta e Valeria Marini non è accaduto nulla di compromettente. Mentre erano rinchiusi in due camere da letto diverse, Sossio e Valeria, approfittando della musica in stanza, hanno cominciato a ballare insieme anche se a distanza. I due, così, si sono avvicinati al vetro che divide le due camere da lette dando vita ad una coreografia sensuale. Mentre ballavano, Sossio ha avvicinato le labbra al vetro dando un “bacio” alla Marini. Valeria, poi, dopo essersi allontanata, ricorda: “sono amica della tua fidanzata”. Tra i due, dunque, sta nascendo un rapporto di complicità. Essendo entrati più tardi rispetto agli altri concorrenti, faranno squadra per arrivare in finale? A casa, nel frattempo, Ursula continua a guardare il fidanzato e l’amica e ai fans che le chiedono un parere sulla Marini, risponde: “la adoro”.





