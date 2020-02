Grande Fratello Vip 2020/ Patrick in crisi? “Penso continuamente a mio figlio Leone”

Una nuova amicizia è nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Se tra Antonella Elia e Valeria Marini non riescono ad andare d’accordo al punto che, nelle scorse ore, è scoppiata l’ennesima lite, Patrick Ray Pugliese e Teresanna Pugliese trascorrono molto tempo insieme confidandosi le reciproche paure. Nonostante sia entrata nella Casa da poco, Teresanna comincia a sentire fortemente la mancanza del marito Giovanni e del figlio Francesco. “Ti manca tuo marito?”, chiede Patrick. “Tutti e due” – risponde Teresanna che poi aggiunge – “hai ragione tu, è come se fosse sempre lo stesso giorno”. Patrick ascolta l’amica e poi tira fuori, forse per la prima volta, le proprie paure. Nonostante mostri sempre il lato più allegro e giocherellone e sia intenzionato a vivere con spensieratezza le settimane che dovrà trascorrere ancora nella Casa, Patrick non riesce a nascondere i propri timori trovando in Teresanna una valida confidente. Pugliese, infatti, racconta di sentire profondamente la mancanza del figlio Leone.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, PATRICK RAY PUGLIESE MALINCONICO

Patrick Ray Pugliese è un veterano del Grande Fratello. Quella che sta vivendo, infatti, è la sua terza esperienza. Stavolta, però, Patrick sta vivendo una situazione diversa rispetto al passato. A casa, infatti, ad aspettarlo, c’è il figlio Leone, nato dalla sua storia d’amore con Martina Pascutti, nata proprio nella casa del Grande Fratello ed oggi finita. “Nel 2012 e nel 2004 è stato bello ma è la prima volta che entro con un figlio”, racconta a Teresanna che lo ascolta con attenzione condividendo le sue sensazioni. “Sei più maturo, cosciente” commenta l’ex tronista. Patrick, pur sentendo profondamente la mancanza del suo Leone che pensava di dover stare lontano dal suo papà per poche settimane, non ha alcuna intenzione di abbattersi. Pur non avendo più accanto l’amico Andrea Montovoli che ha deciso di abbandonare il reality, promette a Teresanna e a se stesso che continuerà comunque a divertirsi.

