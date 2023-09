Sossio Aruta si scaglia contro Armando Incarnato/ “Ha pensato solo alla visibilità e non a cercare l’amore”

Sossio attacca Armando Incarnato: “Era ora rimanesse a casa”

Sossio Aruta, ex volto di Uomini e Donne, ai microfoni di LolloMagazine, ha svelato cosa pensa di alcuni protagonisti del dating show tra cui Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. E proprio a quest’ultimo l’ex calciatore non ha rivolto parole al miele attaccando il cavaliere napoletano.

“Riguardo Riccardo, mi dispiace tantissimo, è diventato un mio amico e poteva avere un’altra possibilità. Armando era ora che rimanesse a casa, lui rappresenta quella parte dei partecipanti che hanno pensato solo alla visibilità e mai a trovare l’amore. In più, i suoi modi nei confronti delle donne, e non solo, hanno superato il limite della decenza” afferma l’ex cavaliere. Per quanto riguarda Ida Platano Sossio dichiara: “E’ una persona falsa e costruita. Rappresenta la donna di cui non mi fiderei mai nella vita. La sua amicizia con Gemma è solo per convenienza, è calcolatrice e furba. Purtroppo, queste sono le persone che vanno avanti nel mondo della tv, del calcio, ovunque”.

Sossio Aruta ha poi svelato come sta proseguendo la relazione con Ursula Bennardo. Ai microfoni di LolloMagazine, l’ex cavaliere ha dichiarato: “Come in tutte le cose ci vuole fortuna a trovare la persona giusta. Il segreto è aspettare, capire, vivere e intuire che quella persona sia quella giusta. ”

E ancora: “Questo comporta, però, le critiche e gli attacchi da chi pensa che si rimane solo per visibilità dopo tanto tempo. Bisogna essere forti per affrontare le tempeste. Io le ho affrontate tutte, tante. Ho saputo aspettare e poi la fortuna e la caparbietà ci hanno premiati. Con Ursula va bene, ma il nostro rapporto è da “cani e gatti”. Siamo totalmente diversi e con i caratteri forti. Ci sopportiamo e ci sopporteremo fino a quando l’amore supererà tutti gli ostacoli. Questo matrimonio, con dispiacere e non per mia volontà, ad oggi non sa’ da fa“.

